Продолжение легендарного «Сияния» воплотилось в фильме Майка Флэнегана «Доктор Сон» — ужастик по одноименному роману Стивена Кинга. Сам автор книги оказался от него в полном восторге. В главной роли — Юэн Макгрегор (Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн»). Картина только вышла, но критики уже успели описать свои чувства после просмотра.

После жутких каникул в отеле «Оверлук», спустя 40 лет после событий «Сияния», уже взрослый Дэнни Торренс не оклемался. Да и зрители вряд ли забыли о пережитом вместе с парнишкой. Но тут с Дэнни случилась новая история.

Ее уже успели изучить иностранные критики. И «Сияние», судя по отзывам, намного больше понравилось специалистам, чем его продолжение в виде ленты «Доктор Сон».

Сайт Metacritic поставил фильму «Доктор Сон» оценку 60 из 100. Казалось бы, не так высоко люди оценили детище нового режиссера, однако важно обратить внимание на количество негативных отзывов — он всего один (из 30).

Самые теплые слова сказала Сара-Мишель Феттерс из журнала The Seatlle Times.

«„Доктор Сон“ — монументальное достижение напряженности, неопределенности, прощения и самопожертвования, которое я не скоро забуду», — написала Феттерс. Автора поразило, как режиссер Флэнеган может комбинировать элементы из одноименного романа 2013 года с детищем Стэнли Кубрика «Сияние» 1980 года. Создатель картины, по мнению Феттерс, «жонглирует» всеми этими элементами, рассказывая сказку о самоотверженности, дружбе и искуплении.

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Автор сайта IGN Том Йоргенсен счет картину «Доктор Сон» самой страшной адаптацией произведения Стивена Кинга за последние годы. По его мнению, у Флэнегана есть способность «общаться» со зрителем с помощью визуальных эффектов.

«Моменты и повороты, к которым пришел Флэнеган, более глубоко объясняют, что значит „сиять“ и сохранять интерес на протяжении 2,5 часа. <…> Пугающий и сильный „Доктор Сон“ делает все по-своему, а не воссоздает куски „Сияния“», — отметил автор.

Тим Роби из журнала The Telegraph отметил, что «Доктор Сон» похож на одноименное произведение Кинга только названием, и совершенно не является «Сиянием 2». По его мнению, это продолжение — куда более сложный гибрид.

«Фильм — скорее отражение темной фэнтези, чем страшного романа. Я не был готов к алхимии элементов, скомпонованных здесь», — отметил Роби.

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Несмотря на большинство положительных отзывов, тот же The Guardian назвал картину бесцельной.

«Трудоемкий, бесцельный и насыщенный скучными персонажами, из-за которых центр повествования запутан и разделен. Ваше внимание отвлекают от центральной фигуры, который мог бы быть предметом восхищения…», — сказал автор Питер Брэдшоу.

Худшее впечатление «Доктор Сон» произвел на автора Джей Аллена Джонсона из San Francisco Chronicle.

«Убивающее душу продолжение, которое получает пинки за пытки и убийства детей, предлагая взамен крупицу надежды или искупления. Спустя 40 лет эта адаптация книги Кинга 2013 года „Доктор Сон“ не столь пятнает Кубрика, сколько позорит сама себя», — посчитал Джонсон.