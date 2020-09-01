Выдуманная история вокруг реальных людей. Фильм Учителя «Цой» возмутил сына музыканта

Фильм режиссера Алексея Учителя снова вызвал споры еще до выхода на экраны. Его новым проектом «Цой» оказался недоволен сын музыканта Александр. Фильм рассказывает почти полностью вымышленную историю, построенную вокруг гибели артиста. Сын Цоя считает, что режиссер пытается заработать на имени его отца. Насколько допустимо выдумывать новые киноистории с участием реальных людей — разбирался «360».

Последний герой

Для Алексея Учителя лидер группы «Кино» не просто музыкант. Он хорошо знал Виктора Цоя. Они познакомились, когда режиссер снимал документальный фильм «Рок». Часть съемок проходила в котельной «Камчатка» и в Ленинградском рок-клубе. К первой годовщине смерти музыканта Учитель выпустил фильм «Последний герой», где собрал воспоминания родных и близких Цоя, а также любительские съемки концертов «Кино».

В качестве завязки нового фильма Учитель взял историю смерти Виктора Цой на трассе в Латвии. «Москвич» музыканта столкнулся с автобусом, которым управлял Янис Фибикс. Именно водитель стал прототипом главного героя фильма. Там его зовут Павел Шелест. Сама же история, которая легла в основу фильма, почти полностью выдумана. Родные музыканта в фильме заменены вымышленными персонажами с другими именами и собирательными образами.

Из трейлера можно узнать, что именно на своем автобусе Шелест везет гроб с телом музыканта, встречая по пути его фанатов и других интересных людей. Для рассказа о самом Цое режиссер использовал кадры из своих документальных фильмов. Лидер «Кино» не главный герой, а символ, присутствующий в картине. Но даже такое использование образа музыканта вызвало негодование его сына.

Сомнительное кино

Создатели фильма «Цой» используют известную фамилию ради заработка на своих сомнительных фантазиях. Так на своей странице в Facebook отозвался о новой картине Алексея Учителя сын лидера «Кино» Александр Цой.

«Я был против этого фильма с самых первых версий сценария, которые мне показали. Рассказанная в нем история — полностью вымышленная, кроме факта гибели моего отца», — написал он.

Александр Цой уточнил, что обращался к создателям картины, высказывал свои возражения о сюжете, но несмотря на это промо-кампания картины началась. Сын музыканта отметил, что авторы фильма уверяли всех, что с правами у них все в порядке, но это не так.

Он отметил, что в персонажах фильма зрителям предлагают угадывать их реальные прототипы, большинство из которых умерли.

«Если бы они были живы, я уверен, никто бы не посмел снимать про них такую чушь. Сегодня защищать их добрые имена и права приходится мне и другим живым свидетелям», — заверил сын Виктора Цоя.

Александр подчеркнул, что высказывается не только от своего имени, но и от лица мамы, дедушки, коллег его отца по группе Юрия Каспаряна и Игоря Тихомирова. Соответствующие обращения он направил на имя президента России Владимира Путина и министра культуры Ольги Любимовой.

Отец лидера группы «Кино» Роберт Цой заявил, что не имеет к письму внука никакого отношения. Он уточнил, что сценарий фильма или смонтированную версию картины режиссер Учитель с ним не согласовывал.

«В самом начале он спрашивал разрешения на съемки этого фильма, и мы, в принципе, договорились. А какой сюжет будет: как, что — эти подробности не обсуждались», — рассказал Роберт Цой.

Режиссер имеет право на фантазию

Вымысел обязателен в любом художественном произведении. Это отличает его от документалистики. Об этом в беседе с «360» заявил кинокритик и главный редактор filmz.ru Александр Голубчиков.

Он предложил вспомнить фильм Кирилла Серебренникова «Лето», где также рассказывалась реальная история о дружбе Виктора Цоя с Майком Науменко, но куда автор включил много своих фантазий и вымыслов.

Никто слова не сказал, потому что режиссер имеет право на высказывание и на фантазию Александр Голубчиков. Кинокритик.

Поведение Александра Цоя по отношению к фильму кинокритик назвал странным. Он напомнил, что ранее сын лидера «Кино» запрещал другим музыкантам исполнять песни отца.

«Мне кажется, что здесь исключительно попытка заработать денег на имени. Жадность — это плохо, но это чувство присуще всем, кто считает, что ему кто-то чего-то недодал и еще должны», — оценил ситуацию Александр Голубчиков.

Он отметил, что главная цель новой картины Учителя — это показать рассказать об эпохе, в которой он жил и которой были свидетелями Виктор Цой, Борис Гребенщиков и другие музыканты рок-волны, которая тогда поднялась. Он посоветовал режиссеру воспользоваться начавшимся скандалом для продвижения картины. А вот хороший или плохой получился фильм оценит публика.

Реклама уже сделана

Фильмы и сериалы в России про известных людей снимают часто. Редко, когда это проходит без конфликтов. Часто родственники выступают против показа их близких людей в невыгодном свете. Об этом рассказала адвокат по авторскому и смежному праву Ирина Тулубьева.

Она отметила, что закон действительно требует получать разрешение наследников на использование имени и образа человека. Но решение по этому вопросу принимает только суд. Эмоциональное письмо в адрес президента, как это сделал Александр Цой, ничего не даст. При этом она отметила, что своим поведением сын музыканта уже сделал будущей картине неплохую рекламу.

Многие правообладатели, чьи права были задеты и нарушены при такого рода байопиках, не обращались в суд, чтобы не делать лишней рекламы. Сейчас реклама уже сделана Ирина Тулубьева Адвокат по авторскому и смежному праву

По словам Ирины Тулубьевой, режиссер Учитель делает посмертную историю Виктора Цоя, но при использовании имени требуется уважать моральные права музыканта. Именно их защищает его сын.

Выход из сложившейся ситуации может найти только суд, где каждая из сторон представит свои доказательства. Еще одним вариантом может быть примирение сторон на материальной основе или общей договоренности.