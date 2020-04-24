Фильм «Спутник» вышел в онлайн-кинотеатрах 23 апреля, хотя выпустить картину должны были 16-го числа — и на больших экранах. Но режим самоизоляции внес свои коррективы. Продюсеры «Спутника» решили перенести ленту в онлайн и получили определенную отдачу. В том числе от критиков.

«Спутник» стал доступен в сервисах more.tv, Wink и ivi. Фильм создали за 190 миллионов рублей. Изначально картину должны были выпустить в кинотеатрах 16 апреля, но из-за их закрытия руководители проекта приняли решение перенести премьеру в онлайн.

Причем, по словам продюсера Михаила Врубеля, «цифры от продажи „Спутника“ онлайн-платформам сопоставимы с прогнозами по доходам от проката».

«Цифры мы не раскрываем, так как это не только наша коммерческая тайна, но и наших партнеров. Я имею в виду три платформы, которые купили фильм, — Wink, more.tv и ivi. Но цифры сопоставимы с нашими прогнозами по доходам от кинотеатрального проката», — сказал Врубель.

«Спутник» рассказывает о российском космонавте Константине Вешнякове, который вернулся на Землю один, хотя на корабле были другие члены экипажа. От страны скрывают, что произошло в космосе с Вешняковым и его командой. Оказалось, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни и привез ее с собой. Нейрофизиолог Татьяна Климова пытается разобраться в случившемся с Вешняковым, который стал ей небезразличен.

Главные роли исполнили Петр Федоров (Константин Вешняков), Оксана Акиньшина (Татьяна Климова) и Федор Бондарчук (полковник Семирадов).

Онлайн — реалии времени

Режиссер научно-фантастического триллера «Спутник» Егор Абраменко в беседе с «360» отметил, что первые отзывы о фильме хорошие и он понравился как критикам, так и зрителям.

Нежелание дожидаться открытия кинотеатров Абраменко объяснил «реалиями времени» и смелыми шагами продюсеров.

Это реалии времени. Такая ситуация во всем мире, и нам удалось как-то удачно подстроиться под этот формат. Фильм создавался для большого экрана, и, как замечали продюсеры, мы его выпустим в прокат после того, как карантин закончится, чтобы зритель увидел кино на большом экране Егор Абраменко режиссер фильма «Спутник».

В то же время Абраменко надеется, что впоследствии кино останется традиционным. То есть другие режиссеры и продюсеры не будут делать ставки только на онлайн-формат, а продолжат показывать фильмы именно на больших экранах.

«Хотелось бы, чтобы классический кинотеатральный прокат остался в том виде, в котором он должен быть, потому что кино — это некий ритуал. Онлайн-платформы прекрасно, что существуют и дают возможность нового общения со зрителем, но, безусловно, я за то, чтобы кино осталось в том виде, в котором было на протяжении последних лет», — сказал Абраменко.

Он надеется, что коллеги продолжат организовывать премьеры именно в кинотеатрах.

Оценки и мнения

Оценки у фильма разные. На крупных сервисах, собирающих оценки всех зрителей, «Спутнику» поставили довольно низкие баллы. А вот критики нашли много положительного и в основном не согласились со зрителями.

На сайте IMDb не слишком высоко оценили «Спутник», поставив ему 5,5 из 10. На «КиноПоиске» рейтинг чуть выше — 6.2 из 10. Онлайн-кинотеатр ivi.ru, куда залили «Спутник», тоже собрал собственную базу оценок. Там фильму поставили 7,1 из 10.

Критик сайта DTF Андрей Верещагин в своем обзоре заметил, что в фильме очень много штампов классических картин про инопланетян. Многие эпизоды напомнили ему вышедшие ранее фильмы «Живое», «Контакт», «Химера», «Война миров». Однако в понимании автора обзора это не аргумент, чтобы назвать «Спутник» плохим проектом.

Критик обратил внимание, что в картине рассказывают не о распространенном конфликте человека и пришельца, а одних идеалов с другими. То есть герои противостоят не правительству, а «самодурам-военным».

«Можно долго, бестолково и с упоением заниматься поиском всевозможных отсылок и заимствований, но нужно ли? Да, „Спутник“ во многом скроен из штампов и клише западных фильмов об инопланетянах. И да, из-за этого кто-то даже обвинит его во вторичности. Однако за всеми клише скрывается действительно цельное произведение. „Спутник“, несмотря на резковатую любовную линию и вымученный финальный твист, написан хорошо», — написал Верещагин.

Кадр из фильма «Спутник» / Источник фото: Art Pictures Studio

Критик Андрей Гореликов из Kinoart.ru отметил, что «Спутник» ссылается на фильм «Чужой» 1979 года, но в какой-то момент кино «покидает территорию твердой научной фантастики» и «превращается в попытку социально-исторического обобщения». Гореликов предположил, что «Спутник» — фильм о карантине.

«„Спутник“ деконструирует космический миф советской эпохи как легенду империи зла. <…> Мертвый космос вскрывает наши души, обнажает подлинное бытие. Мы проецируем свои галлюцинации на четыре стены комнаты, где заперты. Случайно или по странному предвидению это произошло — когда случится онлайн-премьера „Спутника“, мы все будем немного в положении Кости. После Пасхи, после Дня космонавтики. Запертые в казенном жилье, откуда не так просто выйти погулять, наедине с мыслями и темными страстями», — поделился критик.

Павлу Воронкову из «Газеты.ru» не захотелось придираться к фильму.

«Фильм рационально расходует запас напряжения, использует расхожие тропы по прямому назначению, а в конце делает милый сердцу твист в духе „Мира Дикого Запада“. Акиньшина обворожительно буравит взглядом окружающих, Бондарчук выпускает пар в характерной роли бывалого вояки, Федоров не раздражает. Действительно неприятные ощущения вызывает разве что отвратительно (в хорошем смысле) нарисованный инопланетянин, похожий на перебродившего кофейного червя из „Людей в черном“» — написал Воронков.

Худшие оценки дал критик сайта «Канобу» Тимур Алиев. Он написал рецензию с заголовком «Что будет, если Веном придет к Чужому выпить водки». В его понимании, в «Спутнике» произошло «топорное заимствование».

«Актеры отыгрывают свои роли с закостенелым выражением лица, за весь фильм даже ни разу не улыбнувшись. <…> Центральная тема страха — как внутреннего, так и внешнего — остается в „Спутнике“ главной, несмотря на бездарную игру актеров и переизбыток стереотипов. Финальным аккордом становится внезапно мелодраматическая сцена усыновления, которую при всем желании никак не встроить в сюжетный „скелет“ фильма», — заключил Алиев.