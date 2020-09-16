Netflix критиковали за фильм «Милашки» еще до премьеры. Теперь в дело включились и политики

Фильм «Милашки» французского режиссера Мамуны Дукуре попал под волну критики еще до официального выхода в США. Причиной стал постер, опубликованный Netflix, купившим права на эту картину. Сервис обвинили в сексуализации девочек-подростков. После того, как фильм оказался доступен для подписчиков к критике подключились политики.

История девочки

Главная героиня фильма девочка из Эми из семьи иммигрантов из Сенегала. Она старшая дочь в многодетной семье, которая живет в маленькой парижской квартире. Отец Эми — мусульманин, который привел в дом вторую жену.

Выходя в окружающий мир, девочка знакомится со своей соседкой Анжеликой, которая вместе с подругами создала небольшую группу для занятия тверком. Себя они называют «милашками». Эми быстро вливается в новую компанию, и начинает публиковать в сети видео с репетиций. Чем откровеннее танцы девочек, тем больше лайков собирают ролики.

Фильм получил положительные отзывы критиков и даже взял приз на кинофестивале Sundance.

Политический вопрос

После выхода фильма на Netflix современные танцы в исполнении молодых девочек вызвали волну возмущения у зрителей. Молодые школьницы как могут повторяют движения современных артисток, не вкладывая в это какой-либо смысл. Но взрослые зрители увидели в этом сексуализацию детей.

К критике подключились политики. Сенаторы от штатов Техас и Арканзас Тед Круз и Том Коттон выпустили официальное обращение к министерству юстиции с требованием проверить прокат и производство фильма на нарушение закона о производстве и распространении детской порнографии.

«Сексуализации детей нет оправдания, и решение Netflix продвигать фильм „Милашки“ в лучшем случае отвратительно, а в худшем — серьезное преступление», — сказал Коттон в беседе с журналистами.

Его поддержал конгрессмен Джим Бэнкс, который назвал фильм «приманкой для педофилов». По его словам, после просмотра картины многие девушки могут начать обмениваться откровенными фотографиями с незнакомыми людьми.

«Наша культура прошла долгий путь за последние годы. Мы признали силу телевидения, фильмов и журналов, влияющих на молодых девушек», — подчеркнул он.

Тед Круз обвинил Netflix в заработке денег на сексуальной эксплуатации детей. Поддержали требование провести расследование конгрессмен из Колорадо Кен Бак и сенатор Энди Биггс из Аризоны. Они также направили свои письма в министерство юстиции.

В общей ненависти к фильму о девочках республиканцы и демократы сошлись в едином мнении. Конгрессмен от демократов Тулси Габбард на своей странице в Twitter опубликовала постер фильма и подписала, что он только подогревает аппетит педофилов.

«Каждая четвертая жертва торговли людьми — дети. Это случилось с 13-летней дочерью моего друга. Netflix, теперь вы соучастник».

Зрительская реакция

Еще до выхода фильма пользователи вывели хэштег Cance Netflix («отменить Netflix») в топ социальных сетей. Петицию на Change.org c призывом отменить подписку на стриминговый сервис подписали уже более 600 тысяч человек. Автор петиции заявил, что кроме «Милашек» обнаружил на сервисе множество шоу и фильмов с эксплуатацией детей, поэтому нужно полностью отказаться от его использования и отменить подписку.

Издание The Variety со ссылкой на исследование компании YipitData сообщило, что Netflix столкнулся с массовой отменой подписок среди американских пользователей после выхода «Милашек» 10 сентября. Через два дня количество отказов выросло в восемь раз по сравнению со среднегодовыми показателями и отток пользователей не останавливается. Но сам сервис не намерен удалять фильм.

«„Милашки“ — это выражение против сексуализации маленьких детей. Это отмеченный наградами фильм и яркая история о давлении, с которым молодые девушки сталкиваются в социальных сетях и со стороны общества в целом, и мы призываем всех, кто заботится об этих важных вопросах, посмотреть фильм», — говорится в заявлении компании.

Реакцией американцев на свою работу удивилась режиссер фильма Мамуна Дукуре. Она заявила, что во время показа на фестивале Sundance в зале присутствовали много граждан США и никаких протестов она не увидела. Она подчеркнула, что своей работой показала, что ведет такую же борьбу, что и ее критики.

«Гиперсексуализация детей происходит через социальные сети, которые есть повсюду. Я хочу открыть глаза на эту проблему и исправить ее», — заявила режиссер,. Она отметила, что важно начинать дискуссии и искать решения накопившихся проблем именно это она пыталась сделать при помощи своей картины. «Самое важное сейчас — это посмотреть фильм и понять, что у нас одна и та же борьба», — подытожила она.