Фильм «Милашки» от Netflix потребовали запретить до премьеры. В танцах из трейлера увидели «сексуализацию детей»

Американская общественность бурно отреагировала на фильм «Милашки»: он показывает 11-летних девочек, танцующих тверк. Одни возмущены откровенной сексуализацией детей, другие — бездарной рекламой от Netflix.

Фильм французского режиссера Мамуны Дукуре «Милашки» уже успел произвести фурор на кинофестивале «Сандэнс-2020» и получить приз за лучшую режиссуру. После этого права на него купил Netflix — именно на этой платформе фильм выйдет для массового зрителя уже в сентябре этого года.

Картина повествует о сенегальской девочке, которая воспитывалась в мусульманской семье со строгими традициями, а потом переехала во Францию, где увидела модных сверстниц из танцевальной группы и тоже захотела «воздуха свободы».

В августе Netflix запустил рекламу фильма в социальных сетях. Все бы ничего, да только на первоначальном плакате 11-летние девочки изображены в чересчур откровенных позах. Да и описание, гласившее, что «11-летняя Эми начинает открывать свою женственность», показалось каким-то неоднозначным и провокационным. И вообще, многие пользователи посчитали, что детский тверк — это уже слишком.

Поэтому тысячи пользователей соцсетей, еще даже не посмотрев фильм, начали требовать срочно его запретить — мол, это откровенная сексуализация детей и снята для удовольствия педофилов. Появились даже соответствующие петиции с требованием снять фильм с потокового вещания, которые подписали десятки тысяч человек.

Некоторые пользователи и вовсе охарактеризовали фильм как «детскую порнографию».

Естественно, после такой бурной реакции Netflix поспешил удалить запись с первоначальной обложкой и описанием и принес извинения. Теперь описание звучало несколько скромнее: «11-летняя Эми начинает бунтовать против консервативных традиций своей семьи». Но некоторых пользователей это все равно не устроило: мол, смягченное описание и менее провокационный плакат не отменяют того факта, что в фильме будут показывать тверк в исполнении 11-летних девочек.

Примечательно, что оригинальный французский плакат выглядит еще относительно безобидным. «Сексуализированный» вариант, таким образом, целиком на совести Netflix.

В связи с этим некоторые пользователи обрушились с обвинениями не на сам фильм, а на Netflix — за неуместную провокацию.

Видимо, сама Мамуна Дукуре изначально предполагала, что ее фильм вызовет вопросы. Поэтому еще до показа на фестивале попыталась объяснить, что это кино не о детском тверке, а о взрослении, юношеском бунте, отношениях ребенка с семьей и социумом.

Так или иначе, но реклама, пусть и скандальная, фильму уже обеспечена. А значит, он точно не останется без внимания массового зрителя — наоборот, о нем, вероятно, еще долго будут спорить и обсуждать его. До официального выхода уж точно. Может быть, на это и был расчет Netflix — иначе такую провокационную рекламную кампанию объяснить трудно.