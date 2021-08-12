В США многие антипрививочники боятся вакцинации из-за фильма «Я — легенда». По его сюжету новое лекарство от рака превратило людей в зомби. Как люди нашли там связь с прививкой от коронавируса непонятно, но сценарист фильма на всякий случай напомнил, что сюжет — выдумка.

Разговоры о фильме «Я — Легенда» начались после публикации The New York Times о компании, которая пытается вакцинировать всех своих сотрудников. В статье нашелся занимательный фрагмент об одной из работниц. Она заявила, что боится прививки из-за ее возможных негативных последствий. В качестве аргументации женщина привела фильм «Я — легенда».

Кино это повествует о герое по имени Роберт, которого сыграл Уилл Смит. Он — единственный выживший в городе, полном зомби. Откуда взялись зомби? По сюжету фильма доктор Элис Криппин создала лекарство от рака. Сделано оно было из генетически модифицированного штамма вируса кори. Но что-то пошло не так и вирус начал превращать людей в зомби.

Каким образом антипрививочники связали лекарство, сделанное из модифицированного вируса, и вакцину от коронавируса — до конца непонятно. Однако теория о мутации людей после прививки стала набирать обороты, и ее пришлось опровергать.

Согласно The Guardian, впервые об этом писали еще в декабре 2020 года. Тогда агентство Reuters посвятило целый материал тому, что вакцина не может сделать из человека зомби. А сейчас эту теорию опроверг и один из сценаристов фильма.

«О. Мой. Бог. Это кино. Я его придумал. Это. Не. Взаправду», — написал в своем Twitter соавтор сценария «Я — легенды» Акива Голдсман.

А до него в марте 2020 года Уилл Смит в шутку заявил, что чувствует себя ответственным за дезинформацию о коронавирусе из-за своего фильма.

Сторонники теории

После статьи The New York Times журналистка Time Вера Бергенгрюн была так удивлена заявлением про фильм «Я — легенда», что начала искать других сторонников этой теории. К собственному ужасу, она их нашла.

Большинство постов с проведением параллели между вакцинацией и сюжетом фильма публиковались на Facebook. Почти все из них социальная сеть отмечала словами «Ложная информация». И если судить по комментариям к этим постам, то люди не шутили, а рассуждали об этом серьезно.

Своими находками Бергенгрюн поделилась в Twitter.

Например, она нашла пост с кадром из фильма и подписью: «Помните, в „Я — легенда“ не болезнь создала зомби, а вакцинация». Несмотря на то, что по сюжету во всем был виноват вирус, а не вакцина, у данной публикации были тысячи репостов и лайков.

На следующих скринах видна переписка пользователей на одном из форумов. Один человек спросил: «Только я думаю, что мы увидим настоящую пандемию через шесть-девять месяцев или зомби апокалипсис?». На что он получил ответ о том, что в фильме «Я — легенда» вакцина сработала не сразу, поэтому нужно подождать год или два.

В Денвере 40-летний киноман заявил, что он категорически против вакцинации, сославшись на фильм «Я — легенда». По его словам, это отличный пример того, что может пойти не так.

Впрочем, нашлись и те, кто привился из-за фильма.

«Если бы вакцина оказалась похожей на вакцину из „Я — легенда“, я бы предпочел быть вампиром, чем бегущим от вампира. Я сделал себе прививки через несколько дней после того, как меня посетила эта мысль», — заявил один американец.

На самом деле, если изучить фильмы, то довольно непросто будет найти хоть один, где вакцина будет источником проблем. В «Войне миров Z» зомби появились из-за вируса, а герой должен был найти вакцину. В «Человек Омега» главный герой переживает зомби-апокалипсис только потому, что был вакцинирован. А в японском фильме 1980 года «Вирус» все заканчивается тем, что главный герой обнимает привитых незнакомцев и заявляет: «Жизнь прекрасна».

На данный момент в США вакцинированы более 167 миллионов человек, а количество зомби по-прежнему остается нулевым.