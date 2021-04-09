Жизнь принца Филиппа прошла под пристальным вниманием фотографов. Его путь в 10 кадрах

В возрасте 99 лет умер принц Филипп. Он был греческим изгнанником, а стал супругом королевы. В его родословной были монаршие особы из Великобритании, Греции, Дании и России. Жизнь принца с детства и до последних дней — в фотографиях.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года в Греции, на острове Корфу. Его родителями были принц Андрей Греческий и Датский и Алиса Баттенберг. В его родословной были датская, греческая и британская династии. Наследнику едва исполнился год, когда представителям правящей династии пришлось уехать из страны. Самого Филиппа отправили в Лондон, где его воспитывали дальние британские родственники.

В возрасте девяти лет родственники отправили принца в закрытую школу. По данным биографов, Филипп был примерным учеником, но отличался раздражительностью, импульсивностью и грубостью.

Судьбоносная встреча Филиппа и будущей королевы Великобритании произошла в 1939 году. Тогда принц учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Именно туда и приехал с семьей король Георг VI. На момент встречи Елизавете было 13 лет, а Филиппу — 18. И приходились они друг другу дальними родственниками. Спустя восемь лет после знакомства молодые люди поженились.

С 1940 года принц Филипп начал делать военную карьеру. Он служил на линкоре «Вэлиант» в Средиземном море. На эсминце «Уоллес» он стал одним из самых юных помощников командира корабля в Королевском флоте.

Во время капитуляции Японии принц Филипп находился на борту британского эсминца в Токийском заливе.

Принц Филипп хотел продолжить военную карьеру, но в 1947 году состоялась свадьба между ним и Елизаветой II. По описанию Уинстона Черчилля, это событие было «цветной вспышкой» для британцев, которые тосковали по радостным моментам после войны.

Но греческому принцу пришлось пойти на уступки: он отказался от своих прошлых титулов, принял англиканскую веру, сменил гражданство и фамилию. Перед свадьбой Георг IV даровал Филиппу титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

Спустя пять лет после свадьбы король Георг IV умер. В это время молодые супруги посещали страны Содружества. Уже в 1953 году Елизавета II в возрасте 25 лет взошла на престол. Филипп становился вторым по старшинству после королевы, но властных полномочий не имел.

У королевской четы было четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдуард. С первенцем отношения у Филиппа складывались непросто. Биографы отмечали, что Чарльз часто плакал, когда отец делал ему замечания на глазах других людей.

И хотя принц Филипп был непростым отцом, он уделял много времени работе с молодежью. Еще в 1947 году он стал покровителем организации «Лондонская молодежь», которая помогает молодым людям британской столицы. Он также основал свой собственный проект, который помогал юным поколениям осваиваться в жизни.

Впервые в Белом доме Филипп и Елизавета II появились в 1957 году, во время президентства Дуайта Эйзенхауэра. Второй визит британской королевской четы в резиденцию президента состоялся в 1976 году, во время администрации Джеральда Форда.

В феврале этого года принц Филипп попал в больницу, где провел четыре недели. Он также перенес операцию на сердце. По заявлению Букингемского дворца, его выписали после лечения инфекции и процедуры, необходимой для лечения хронической болезни.