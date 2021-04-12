Филипп трижды приезжал в Россию. Участник делегации рассказал о путешествиях с принцем

Принц Филипп трижды приезжал в Россию. В первый раз он сопровождал свою супругу Елизавету II с официальным визитом в Москву и Санкт-Петербург, но потом поездки были связаны с экологией. С 1981 по 1996 год принц Филипп занимал пост президента Всемирного фонда дикой природы (WWF). Об организации поездок королевской особы «360» рассказал координатор центра «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров.

После долгого перерыва принц Филипп прилетал в Россию в 1995 и 1997 годах. Первым пунктом его остановки была территория Крайнего Севера.

Тур на Север

«Конечная цель была открыть в устье реки Лены биологическую станцию „Лена-Норденшельд“, которую построил фонд вместе с правительством Якутии. Но проблема заключалась в том, что королевский самолет, на котором летел принц, не был рассчитан на большие расстояния», — поделился воспоминаниями Виктор Никифоров.

Для проверки маршрута первой на королевском самолете отправилась специальная делегация из представителей посольства и экологов. В их числе был Никифоров.

«Сначала согласовали маршрут, а потом был такой испытательный тур. Мы должны были сесть во всех местах. Долетели до Норильска, там нас задержали на целый день, потому что не оплатили топливо. После этого полетели в Тикси, где задержались на полчаса», — поделился он.

Виктор Никифоров отметил, что ничего сверхъестественного в королевском самолете не было. Первый отсек предназначен для пассажиров, а во втором располагался специальный бизнес-салон с креслами для королевы и принца и столиком для гостей.

«У принца был проверенный маршрут. Дело в том, что в то время он летал вторым пилотом. То есть он входил в салон, здоровался всегда официально, а потом все скидывал и садился вторым пилотом», — поделился он.

По словам Никифорова, в официальную делегацию принца Филиппа входили его личный секретарь, охранник с пистолетом и пара камердинеров. На борту также летела команда из штурманов, механиков и пилотов. Кроме того, сопровождали делегацию и сотрудники посольства Великобритании.

«С нами был будущий посол Энтони Брентон, который тогда был советником. Интересный человек, читал книгу со стихами Пушкина», — вспомнил Виктор Никифоров.

Последней точкой, куда сел королевский самолет, стало устье реки Лены. До биологической станции принц Филипп добрался на специальном пароходе, который предоставили власти Якутии.

В Тикси принц открыл еще одну биологическую станцию имени Виллема Баренца.

«Ее построили на деньги правительства Голландии, которое тогда финансировало орнитологов на Таймыре. Для принца эта тема близка. Он написал книгу „Птицы Британии“ и долгие годы сам занимался природоохранной деятельностью», — рассказал собеседник «360».

Поездка на Дальний Восток

Следующая поездка принца Филиппа в Россию прошла в 1997 году. В этот раз он отправился во Владивосток. К тому времени Филипп стал почетным президентом WWF. Полет занял несколько недель, самолет отправился по маршруту через Арабские Эмираты и Японию в Хабаровск.

На несколько дней делегация осталась в Большехехцирском заповеднике, где принц хотел посмотреть на тигра.

Виктор Никифоров отметил, что во время каждой остановки принц давал большую пресс-конференцию. Было видно, что он от этого сильно устает. Но при выезде на природу Филипп полностью менялся.

«У него лицо было белое от вспышек фотоаппаратов. Поэтому когда он попадал на некоторое время на природу, где не было этого стресса, было видно, что это веселый интеллигентный человек, который спокойно со всеми общался», — поделился эколог.

Особенности общения с принцами

Никифоров отметил, что при общении с принцем Филиппом все придерживались этикета и правил. Для совместной фотографии нужно было попросить разрешения.

«Обращаться в первый раз — „ваше величество“, а потом можно говорить „сир“. Ну это так, просто формально, а потом шла беседа о природе, погоде, тиграх и так далее», — рассказал собеседник «360».

По его словам, вся делегация вместе с принцем жила в пансионате. Туда они приходили обедать, ужинать и ночевать.

«Немного выпивали. Принц тоже пил. В Хабаровске ему подарили аралиевую водку. Вот ее пили. У британцев были запасы, но пили только местные напитки», — признался эколог.

В ответ на подаренные сувениры принц всем вручал свою фотографию в рамке с автографом — это был такой стандартный подарок.

О смерти принца Филиппа Виктор Никифоров узнал недавно. Последние несколько дней эколог провел на природе, где не было связи. Он подчеркнул, что о Филиппе у него остались только хорошие воспоминания.

Он отметил, что, несмотря на статус, никакой чопорности за принцем никто не замечал. Виктор Никифоров вспомнил показательный случай. Во время перелета делегация в салоне самолета обсуждала маршрут. Стюарт, который их обслуживал, забыл на столе поднос с грязной посудой. Принц Филипп взял поднос и унес в камбуз. После этого вернулся и продолжил обсуждение маршрута.