«Если домогался, они становились моими женами». Филин ответил Цискаридзе на слова о соблазнении балерины Большого театра

Николай Цискаридзе рассказал о постоянных домогательствах, с которыми сталкиваются танцоры Большого театра. Он вспомнил про скандал многолетней давности, из-за которого его ученица Анжелина Воронцова покинула Большой театр. Цискаридзе указал на бывшего руководителя труппы Сергея Филина. «360» поговорил с Филиным о громкой истории.

Солисты Михайловского театра (Санкт-Петербург) Виктор Лебедев и Анжелина Воронцова в 2019 году. Источник фото: РИА «Новости»

Роль любовников

Заявление о домогательствах к артистам и старинных методах получения ролей через постель Цискаридзе сделал во время интервью Василию Кононову.

«В Большом театре постоянно предлагают девочкам стать любовницами, чтобы получить роль. И мальчикам тоже, к сожалению, да», — отметил он.

По словам Цискаридзе, артисты боятся предавать ситуацию огласке. Он вспомнил, что одна девочка пыталась честно рассказать о происходящем в театре — после этого ее чуть не убили.

Николай Цискаридзе. Источник фото: РИА «Новости»

Балерина Анастасия Волочкова подтвердила слова Цискаридзе. В беседе с «Газетой.ru» она отметила, что в театре «царят беспредел и коррупция», а девочек-балерин «превращают в проституток». По словам балерины, репертуарную политику театра определяли деньги — роли получали те, кто соглашался на интим с «толстосумами».

История Анжелины Воронцовой

Во время интервью Николай Цискаридзе вспомнил историю своей ученицы Анжелины Воронцовой. По его словам, балерине пришлось уйти из Большого театра из-за постоянного давления со стороны бывшего художественного руководителя труппы Сергея Филина.

Вместо поддержки балерина столкнулась с травлей. Он подчеркнул, что единственный поддержал Воронцову, когда она рассказала о происходящем, несмотря на то, что считал Филина своим кумиром и тесно с ним общался.

Артисты балета Анжелина Воронцова и Денис Родькин. Источник фото: РИА «Новости»

«Когда началась вся эта камарилья с Анжелиной, когда он мне посмел в лицо сказать: „Ты же мальчик умный, посоветуй ей, чтобы она определенные вещи совершила, чтобы у нее все сложилось“… При нашей степени близости, которую мы друг другу позволяли, когда вы сидите рядом с человеком бок о бок, знаете друг про друга все и даже больше, я ему сказал: „С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно“. Встал и ушел. Я с ним после этого не разговаривал никогда», — рассказал Цискаридзе.

Эти события происходили в 2012 году. Они предшествовали нападению на Филина, которое произошло 17 января 2013 года. Филину в лицо плеснули серной кислотой, из-за чего он практически потерял зрение.

Организатором покушения признали артиста Большого театра Павла Дмитриченко, который встречался с Анжелиной. В декабре 2013 года суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Уже в 2016 году Дмитриченко отпустило по УДО. При этом под подозрением оказался и сам Цискаридзе, но у него было алиби.

Сергей Филин с супругой после выписки из больницы в 2013 году. Источник фото: РИА «Новости»

Девочка из Воронежа

Сергей Филин в разговоре с «360» удивился, почему все опять всполошились после заявления Цискаридзе. Он назвал слова бывшего друга ложью — якобы не в первый раз Цискаридзе путается во лжи, но не получает за свои действия наказания.

«Я это все уже проходил. Я его знаю с детства. Он всегда был истериком, истеричным ребенком. <…> Он всегда придумывал, он всегда врал», — отметил Филин.

Он уточнил, что сам привез Воронцову из Воронежа. Узнал про нее, посмотрел отчетный концерт и предложил переехать в Москву, чтобы доучиваться в Московской академии хореографии. Филин рассказал, что сам договорился с руководством академии, чтобы балерину туда взяли, а также за свои деньги оплатил ей комнату.

«Я вот вам задам вопрос: имел ли я право вообще, в принципе, домогаться этой девочки? <...> Я ей помог — она приехала в Москву, окончила Московскую академию», — отметил он.

Собеседник добавил, что после окончания учебы Анжелина не пришла к нему в театр Станиславского, а ушла в Большой театр.

«У меня вся семья прекрасно знала эту девочку, и я всегда общался с ее мамой. У меня вопрос: какая цель могла у меня быть, когда я пришел в Большой [театр] домогаться Анжелину Воронцову, которую я знал уже много лет? <…> Почему я просил Цискаридзе, чтобы под меня легла Воронцова? Вам такой подход не кажется странным?» — отметил Филин.

«Я никогда не поступаю так с женщинами»

Филин в разговоре с «360» добавил, что Воронцова сама в интервью не раз говорила, что с его стороны не было никаких к ней домогательств. Филин уточнил: до потери зрения он выглядел так, что ему не нужно было никого домогаться.

Сергей Филин в 2004 году. Источник фото: РИА «Новости»

Если я кого-то в своей жизни домогался, то эти женщины становились потом моими женами Сергей Филин.

«И я люблю их до сих пор, и я дружу с ними до сих пор. И каждая из них со мной до сих пор, потому что я никогда не поступаю так с женщинами. И он (Цискаридзе — прим. ред.) тоже это знает, и это знают все. И когда у нас был суд, на котором Цискаридзе меня тоже обвинял во всех грехах, что я спал со всеми подряд, на этот суд не поленились прийти все балерины Большого театра и сказали: „Вы знаете, это подлая ложь. Ничего подобного с нами никогда не было“», — рассказал он.

Филин подчеркнул, что Цискаридзе озвучивает свои обвинения очень осторожно. Он юридически грамотный, поэтому не говорит о домогательствах напрямую, а лишь подводит к этой мысли. По словам Филина, если на суде Цискаридзе обвинить в клевете, он сможет доказать, что не говорил того, в чем его обвиняют. И получится, что он не виноват, просто люди сами додумали.