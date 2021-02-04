Бывший санитарный врач Москвы Филатов отрицал необходимость карантина. Это его и сгубило

Врач и академик Николай Филатов скончался в Москве из-за осложнений после коронавируса. Филатов посвятил себя науке и медицине, но с поста главного санитарного врача Москвы ушел по коррупционной статье. Он до последнего оставался ковид-диссидентом и критиковал меры, принимаемые властями, чтобы обезопасить россиян.

Заместитель директора по научной работе НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова, член-корреспондент РАН Николай Филатов скончался на 67-м году жизни в Москве, рассказали в институте. По некоторым данным, причиной смерти стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции.

Филатов был признанным специалистом в области эпидемиологии, написал более 300 научных работ, заведовал кафедрой в Сеченовском университете, дважды становился лауреатом премии правительства.

Отношение к коронавирусу

К китайскому коронавирусу Николай Филатов отнесся без должной серьезности. В октябре 2020 года он дал большое интервью изданию «Бизнес Online», в котором заявил, что ему непонятны причины всеобщей обеспокоенности.

Существование самого коронавируса, конечно, эпидемиолог не отрицал, но его опасность считал сильно преувеличенной. Ситуацию с COVID-19 он сравнивал со вспышкой свиного гриппа в 2009 году: тогда только в Москве за сутки было зарегистрировано более 100 тысяч заболевших.

Филатов также активно критиковал принятые меры, называл их избыточными и «проявлением величия» властей. Он был уверен, что ни масочный режим, ни уход на удаленку не помогут справиться с вирусом.

Конфликт с Онищенко

С 1993 года Николай Филатов занимал должность главного санитарного врача Москвы, а также руководителя столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Однако в 2012 году глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уволил его с этого поста с припиской: «в соответствии с законодательством о противодействии коррупции и в целях предупреждения или урегулирования конфликта интересов».

В инспекции ведомства заявляли, что при проверке работы Филатова были выявлены нарушения. До этого Николаю Филатову несколько раз предъявляли претензии в отношении исполнения служебных обязанностей.

Например, фонд под его руководством оказался в центре скандала с питанием для детских садов. У подопечных начали массово проявляться аллергические реакции, а родители стали митинговать. Тогда же выяснилось, что один из членов фонда является еще и разработчиком требований к организации детского питания — в этом увидели открытый конфликт интересов.

При этом сам Филатов рассказывал о том, что у них с Геннадием Онищенко не один год был открытый конфликт, однако более подробно эту тему оба специалиста обсуждать отказывались.