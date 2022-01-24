Фигура церемоний. Отставка президента обнажила проблему Армении

Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Причина — невозможность влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны. По словам экспертов, даже у простого депутата полномочий больше, чем у президента страны.

Отставка Саркисяна

Заявление Саркисяна об отставке появилось на официальном сайте правительства. Политик объяснил, что принял решение основываясь не на эмоциях, а на логике.

«У президента страны нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и внешней политике», — сказал он.

По словам Саркисяна, он не может повлиять ни на вопросы, связанные с войной и миром, ни наложить вето на законы, которые находит нецелесообразными.

«Мир находится в зоне постоянной турбулентности, а у президента нет конституционного инструмента, чтобы помочь своей стране», — подчеркнул политик. Именно из-за нехватки полномочий он решил покинуть свой пост. В своем заявлении Саркисян также выразил благодарность гражданам Армении и в особенности солдатам с офицерами за стойкость, выдержку и терпение в тяжелые для страны времена.

Саркисян стал президентом 9 апреля 2018 года и должен был пробыть на этой должности семь лет. Из-за его отставки Национальное собрание страны проведет внеочередные выборы на пост президента, а до тех пор его обязанности выполнит председатель Национального собрания. Сейчас эту должность занимает Ален Симонян.

Разница полномочий

С момента вступления Саркисяна на должность Армения перешла от полупрезидентской формы правления к парламентской. Переход был обусловлен конституционными поправками, принятыми в 2015 году. По новым правилам, в обязанности президента входило слежение за соблюдением конституции, назначение очередных и внеочередных выборов в Национальное собрание. Он мог принимать отставку правительства, а также по совету правительства и премьер-министра назначать и отзывать послов, менять состав кабмина, решать вопросы гражданства и помилования.

Как рассказал «360» депутат по общегосударственному избирательному списку партии «Процветающая Армения» Арман Абовян, новая конституция оставила за президентом всего лишь представительские функции. А в позапрошлом году были внесены правки, которые еще сильнее сократили сферу его влияния. Раньше президент мог визировать законы, которые были приняты в парламенте. Теперь, если он их не визирует, то закон возвращается в парламент, и право визирования переходит к спикеру парламента.

«Полномочия президента по армянской конституции примерно похожи на то, как они устроены в Германии и Израиле, то есть президент — это церемониальная фигура. Полномочий на то, чтобы влиять на политику внешнюю или внутреннюю, у него нет и не будет», — заявил «360» армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

По словам Абовяна, обычный депутат имеет больше инструментария влияния на принятие решений, чем тот же президент. При этом глава государства все равно продолжает разделять ответственность за те шаги, которые принимает его правительство.

«Президент — это чисто представительская должность. Важных решений Саркисян не принимал, но ответственность за действия властей разделял», — отметил эксперт.

Впрочем вступая на должность в 2018 году, Саркисян не мог не знать, что его обязанности будут номинальными. Это было понятно с самого начала, поэтому возникает логичный вопрос — почему он решил уйти сейчас?

Мотивация Саркисяна

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев заявил «360», что это как раз связано с тем, что Саркисян не хочет нести ответственность за политику, которую проводит Пашинян.

«Оставаясь на посту президента, он легитимизировал все эти решения. Но он думает о будущем, и, что бы он ни говорил, его главная цель — размежеваться с Пашиняном», — сказал он.

Саркисян никогда не был согласен с действиями премьер-министра, поэтому его отставка сейчас — это взвешенная тактика на будущее. Возможно в будущем он попробует занять более жесткие позиции, чем Пашинян, которого Турция и Азербайджан считают договороспособным политиком.

А вот глава парламентской оппозиционной фракции «Честь имею», бывший руководитель Службы нацбезопасности Артур Ванецян в беседе с ТАСС сказал, что Саркисян просто прячется за формулировками о «нехватке полномочий». На самом деле он регулярно избегал и не хотел брать на себя ответственность в судьбоносных для родины ситуациях.

«Трудно оценить отставку высшего должностного лица, а согласно Конституции, президент является главой государства, который, по сути, не выполнял своей функции, не принимал никакого участия в решении каких-либо значимых вопросов и проблем, стоящих перед нашей страной и армянским народом», — подчеркнул Ванецян.

Он убежден, что мотивы отставки Саркисяна не имеют ничего общего с интересами народа или государства. Искандарян и Абовян в беседе с «360» также отметили, что пока сложно оценить отставку Саркисяна, но не исключили возможность того, что найдутся те, кто захотят, чтобы на будущих выборах премьер-министра он выступил оппозицией Пашиняну.