«Фигура, если не равносильная, то достойная». Как изменится ЛДПР при Леониде Слуцком

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий стал лидером ЛДПР. Он обладает определенным авторитетом в политике, отличается расчетливостью и взвешенностью. При Слуцком ЛДПР может стать партией коллективного руководства и поменять свой имидж.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возглавил ЛДПР. Его избрали на внеочередном съезде партии, который начался с минуты молчания в память об ушедшем лидере Владимире Жириновском.

«Он в памяти и сердце каждого из нас», — сказал Леонид Слуцкий.

Высший совет ЛДПР и 84 региональных отделения партии поддержали кандидатуру Слуцкого на предстоящих выборах председателя. За включение его кандидатуры в бюллетень проголосовали многие члены руководящего органа ЛДПР.

Политик на слуху

У Леонида Слуцкого были соперники на пост председателя ЛДПР. Среди них член высшего совета ЛДПР, координатор рязанского отделения Александр Шерин и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По словам генерального директора Центра развития региональной политики (ЦРРП), а также политолога Илья Гращенков, Слуцкого от других отличает финансовое состояние, которое помогает обеспечивать деятельность ЛДПР. Гращенков рассказал «360», что в случае избрания Дегтярева на пост лидера партии, ему бы пришлось оставить Хабаровский край и ехать в Москву.

«Слуцкий достаточно известный фронтмен. Он участвует сейчас в переговорном процессе по Украине. Знаком широкому кругу избирателей и достаточно харизматичный в отличие от Дегтярева. Он, конечно, не как Владимир Жириновский, его никто не переплюнет, но фигура, если не равносильная, то достойная», — рассказал Гращенков.

Источник фото: РИА «Новости»/Павел Бедняков

Роль известности Леонида Слуцкого отметил и политтехнолог Российской Ассоциации политических консультантов (РАПК) Николай Кремлев. По мнению специалиста, депутат от ЛДПР авторитетный и обладает определенной харизмой, однако она не такая как у Владимира Жириновского.

«Слуцкий другого плана. Я думаю, что решение о его выборе на пост председателя вполне обоснованное. По большому счету обсуждали несколько человек, но все в основном склонялись к Слуцкому. Так и случилось», — рассказал Кремлев.

ЛДПР при Слуцком

В отличие от прошлого лидера ЛДПР Владимира Жириновского Леонид Слуцкий не отличается эмоциональностью и экспрессивностью. По словам Кремлева, он глава либерал-демократов расчетливый, авторитарный и принимает взвешенные решения.

Стиль руководства ЛДПР при Слуцком не будет похож на прежний. По мнению Ильи Гращенкова, парламентарий не является единоличным лидером. При нем ЛДПР может стать партией коллективного руководства. По мнению Гращенкова, Жириновский делал ставку на молодежь, которая обеспечивала работу партии, но с приходом Слуцкого упор будет на настоятельных руководителей.

Перед Слуцким теперь будет стоять задача финансирования партии. По словам Ильи Гращенкова, лучшие времена для ЛДПР прошли, а ее рейтинги падают.

Все меньше людей хотят выдвигаться [от партии], поэтому самостоятельно финансировать отделение многие не смогут. Надо теперь искать людей, которые поддержат идеи, но без яркого Жириновского это будет тяжелее, поэтому партии придется стать более конъюнктурной Илья Гращенков.

Однако резких изменений в партии при Слуцком не будет. По словам Кремлева, пока что ЛДПР будет пытаться использовать прежнюю харизму Жириновского, который тянул партию в большей степени на себе.

«Сейчас они будут смотреть по ситуации и дальше по результатам выборов в сентябре корректировать», — отметил Кремлев.

Иного мнения придерживается Илья Гращенков. По его словам, сегодня перед партией стоит задача — либо менять имидж, либо эксплуатировать дальше образ Владимира Жириновского.

«Любой шаг в сторону — это изменение. Какой бы путь не выбрал Слуцкий — это противоположность живой харизме, которая была при Жириновском», — заключил Гращенков.