Отдых в Турции «подарит» нашествие жуков-кожеедов. Чем они опасны и как с ними бороться

Энтомолог предупредил о вероятном нашествии жуков-кожеедов. Россияне могли привезти их из Турции на кожаных и шерстяных изделиях. Насекомые не навредят людям, но могут испортить вещи и продукты. Эксперты рассказали, как бороться с кожеедами.

Доцент кафедры паразитологии и дезинфекционного дела Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, кандидат медицинских наук Светлана Заречная рассказала URA.RU., что жуков-кожеедов стали все чаще находить в квартирах россиян. Причиной послужило развитие системы транспорта и авиасообщения. В частности люди привозят их из Турции вместе с кожаными и шерстяными изделиями.

Здоровью человека они не навредят, а вот вещи могут подпортить. Жуков привлекают ковры, меха, шерстяные и кожаные изделия.

«Их можно обнаружить на подоконниках, так как жуки часто летят на свет, личинки насекомых можно найти в продуктовых запасах, крупах, фасоли, горохе», — отметила специалист.

Биолог Московского центра дезинфекции Роман Хряпин добавил, что в природе существует великое множество видов жуков-кожеедов. Часть из них давно живет в жилых помещениях и квартирах россиян.

«Если мы говорим о стандартной квартире, то, как правило они выступают в роли утилизаторов нашего сухого мусора: чешуйки эпидермиса, выпавшие волосы, крошки еды. Такие белок содержащие или кератин содержащие остатки нашей жизнедеятельности потребляются жуками-кожеедами», — рассказал он.

Есть еще вид жуков-кожеедов, которые при благоприятных условиях могут разжиться на шерстяных или меховых вещах, повреждая их. Однако это скорее исключение, чем правило. Обычно они довольствуются сухим мусором и редко переходят на повреждение вещей в отличие от той же моли.

«А еще есть жуки-кожееды длиной семь-восемь миллиметров. Они специализируются на поедании засохших остатков пищи. Они обычно живут не в квартирах, а на складах с едой или предприятиях общественного питания», — заявил Хряпин.

Он также вспомнил один случай из собственной практики. В одной из квартир умерла одинокая старенькая бабушка. Когда ее тело подсохло, кожееды начали обгладывать его, потом размножились на нем и через вентиляционные ходы стали попадать в другие квартиры в больших количествах.

Как вытравить жуков?

Предотвратить появление жуков в своей квартире практически невозможно, но есть способы борьбы с ними. Заречная порекомендовала не увлекаться влажной уборкой, а чаще пылесосить квартиру. При том уделять внимание не только полам, но и шкафам с вещами, а также не забывать проветривать помещение.

«Можно приобрести специальные химические препараты для борьбы с кожеедами. И опять-таки просматривать свои вещи. Особенно те, что сделаны из натуральных тканей и кожи, а также были привезены откуда-то», — сказал энтомолог Дмитрий Мусолин.

Первые полгода нужно следить за состоянием этих вещей. Проверять не появились ли там дырочки, экскременты или личинки жуков.

Хряпин также подчеркнул важность уборки. Необходимо регулярно убираться не просто в квартире, но и в ее труднодоступных местах. Например, под шкафами, диванами и столами, в темных пыльных углах и за холодильником. Там, где со временем комками собирается пыль, крошки, волосы и остатки пищи.

Раз в три месяца важно перебирать свои шерстяные и меховые вещи.

«Это уже послужит полезным средством в борьбе с ними, потому что жуки-кожееды не любят, когда их тревожат. Даже если вы не перебьете их всех, вы уже их встревожите, и на этом месте жить они больше не будут», — заявил эксперт.

Применять химические средства в отношении жуков стоит только в крайних случаях, когда их действительно становится очень много, и они мешают жить.