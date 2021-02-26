Февральская каша. Московский регион ушел под воду из-за потепления

В пятницу потепление в московском регионе продолжилось. Талая вода все еще распространяется по городам, превращая улицы в небольшие речки и образовывая грязевые баррикады. Людям приходится перепрыгивать через огромные лужи, а машины останавливаются, глохнут и расстраивают владельцев. Но скоро это закончится.

Тепло, холод, снова тепло

В четверг Москва к вечеру прогрелась до +2 градусов, сегодня в столице +5 градусов, а в Подмосковье температура около +6 градусов.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с «360» отметила, что безумная оттепель задержится в Москве ненадолго. Уже в ночь на субботу столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт и понизит температуру.

В Москве ожидается чуть ниже нуля в течение всех суток. Это значит, что в течение завтрашнего дня температура будет понижаться. Ветер северо-западный, 5–10 метров в секунду. Завтра тепло станет покидать столичный регион, но ненадолго Татьяна Позднякова.

В субботу ожидаются небольшие осадки, которые 28 февраля превратятся в снег. В выходные в ночные часы температуры будут отрицательные, а в дневные — около нуля градусов.

В субботу и воскресенье город погрязнет в гололедице из-за растаявшего снега, который начал снова замерзать из-за отрицательных температур. Поэтому москвичам нужно быть осторожными во время прогулок и поездок на машине — везде будет скользко.

Метеозависимым людям тоже нужно быть острожными. В пятницу атмосферное давление низкое — 738 миллиметров ртутного столба. В субботу оно начнет расти. В первый выходной день оно составит 743, а в воскресенье — 750 миллиметров ртутного столба.

По словам Поздняковой, пока синоптики не ожидают сильного похолодания в ближайшее время. Все-таки март — зимний месяц, в котором может быть и −10, и −15 градусов. Пока таких температур специалисты не ожидают, но не исключено, что холод может настигнуть московский регион.

Дороги в воде

В пятницу у москвичей и жителей Подмосковья появилось немало проблем из-за потепления и талой воды. В Instagram пользователи сообщили, что во дворе дома № 12 по Челобитьевскому шоссе в Москве появились огромные лужи. Одновременно с этим в квартирах отключилось отопление. В чатах жильцы призывали друг друга скорее убирать машины, чтобы они не примерзли. Водители так и поступили. Не исключено, что авария произошла из-за резкого потепления.

Увидеть аварию можно, пролистав до второго и третьего видео.

Сложно было не только москвичам на Челобитьевском шоссе, но и другим. На ролике ниже видно, как «рады» погоде водители и пешеходы. Мужчины прыгают через лужи, а машины еле плетутся по затопленным дорогам.

Где именно снято следующее видео, неизвестно, но боль людей, попадающих в глубокую лужу, можно почувствовать дистанционно. А саундтрек в ролике создает атмосферу безысходности. Особенно запомнился момент, когда родители пустили школьника проверить глубину лужи, а сами стояли и ждали, когда он пройдет.

В Подмосковье в пятницу утром люди пробирались через грязевую кашу, жертвуя своими ботинками и одеждой. Оттепель — приятное явление, пока не топаешь утром на работу по слякоти и черному снегу.

На проспекте Мира, около Пятницкого кладбища, люди прятались за огромными сугробами, чтобы их не обрызгали проезжающие мимо машины. Москвичи ждали своего автобуса, который ехал крайне медленно. Но на остановке стоять было невозможно из-за автомобилей.

Проспект Маршала Жукова — огромная трехполосная дорога (не считая выделенной для общественного транспорта). За сутки она превратилась в одну большую реку. Машины ехали с крошечной скоростью при максимально разрешенной 80 километров в час.

Водители на Маршала Жукова хотя бы двигались. Вот около ВДНХ автомобиль въехал в лужу, где благополучно заглох и уже не мог сдвинуться с места.

На следующем видео изображена та же машина, только сзади.

Погода, которая наблюдалась в четверг и пятницу, обязывает людей и водителей быть предельно аккуратными. Автомобилисты не тормозят перед лужами и могут окатить пешеходов грязной водой, но это самое безобидное, что может случиться. Таяние снега создает опасную ситуацию для людей, которые ходят под домами, — оттуда может упасть пласт липкого снега. Когда случится похолодание, вся капающая с крыш вода превратится в сосульки.

Нынешняя погода обещает пробки на дорогах. По состоянию на 13:20 трафик в Москве составил пять баллов. Это не много, но к вечеру ситуация на дорогах ухудшится: температуры будут плюсовые, то есть снег продолжит таять.

Случаются перебои и с общественным транспортом. Например, утром в пятницу электрички Ленинградского направления на Москву шли с задержкой до 50 минут, говорится на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Например, так было с поездами из Твери, Клина, Крюкова, Конакова. Какая ситуация будет к вечеру, пока официально не объявляют. Но лучше или спланируйте альтернативный маршрут, или готовьтесь чуть-чуть постоять на перроне.