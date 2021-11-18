Фетхуллу Гюлена отравили в США. Власти Турции винят его в организации госпереворота 2016 года

Проповедник Фетхулла Гюлен, которого Анкара считает «крестным отцом» произошедшего в 2016 году в Турции путча, в ночь на 17 ноября умер в своем поместье в Пенсильвании (США). Появилась информация о том, что личный враг президента Реджепа Эрдогана был отравлен, а его убийца покончил с собой.

Об этом со ссылкой на источники сообщил оппозиционный новостной канал Oda TV. журналисты утверждают, что в доме Гюлена работают криминалисты американских спецслужб. Персонал поместья якобы на Коране поклялся молчать о случившемся.

Вброс?

Представители движения Гюлена FETÖ заявили, что это ложь и даже выложили видео со своим лидером, читающем молитву. Но им не поверили. Тем более, что нет никакой гарантии, что оно было снято после 17 ноября и носит следы как минимум трех монтажных склеек.

Журналист и член FETÖ Эмре Услу также опроверг сведения о смерти проповедника. По его мнению, вброс сделан для того, чтобы отвлечь внимание от серьезной болезни Реджепа Эрдогана.

Как бы то ни было, ни подтвердить, ни опровергнуть сведения о смерти лидера «джаамата» гюленистов не может никто.

Мировое внимание сконцентрировалось на Гюлене потому, что он является внушительной и весьма влиятельной фигурой в турецкой политики. Как сообщил ВВС, у него миллионы последователей не только в Турции.

Гюлен получил популярность благодаря своим заявления о том, что лучший выход для молодых турок — образование. Его позиция вызвала поддержку среднего класса и позволила открыть множество школ, которые контролировало его движение. Выпускники этих учебных заведений начали занимать ключевые посты в госучреждениях и правительстве.

На счету ни один переворот

В 1980 году в Турции произошел переворот в подготовке которого заподозрили Гюлена. Он бежал из страны, скрывался, был арестован, но позже освобожден. С 2000 года проповедник живет в США, где находился на лечении.

Гюлен поддерживал культурный, а не политический ислам. Но цели его движения до сих пор не ясны. С одной стороны он отвергал политику, с другой — продвижение образования явно не может быть конечной целью. Скорее всего, он все-таки хотел создать собственную партию, утверждают эксперты. Возможно, этого добивалось его окружение.

Гюлен долгие годы поддерживал Эрдогана в борьбе со светской оппозицией страны и даже помог ему прийти к власти. Но затем партия президента и гюленисты стали соперничать. В 2016 году состоялся разрыв отношений и произошел путч.

Волнения были жестко подавлены. По всей Турции прокатилась волна массовых чисток и арестов. Анкара обвинила Гюлена в организации попытки переворота. Он свою причастность категорически отрицал. Есть мнение, что организаторы путча стали военные, которые знали о намерении Эрдогана провести массовые чистки в их рядах.

Анкара потребовала у Вашингтона выдать мятежного проповедника. В экстрадиции было отказано.