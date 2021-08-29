Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» завершился в Подмосковье. Зрители распробовали деликатесы, а фермеры получили поддержку

Деревня Дубровское городского округа Истра на три августовских дня стала местом притяжения гурманов и фермеров со всей России. В шестой раз там прошел подмосковный гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Площадка стала местом, где можно не только попробовать вкусные деликатесы, но и узнать о мерах поддержки для предпринимателей, которые посвятили свое дело кулинарии.

Феномен фестиваля

Идея фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» принадлежит подмосковному сыровару Олегу Сироте. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что сначала не верил в успех этого мероприятия, так как считал, что нельзя собрать столько людей, которые работают на земле. Но уже шестой год заявки для участия в гастрономическом фестивале присылают более 400 фермеров и производителей продуктов из 65 регионов России.

Несмотря на название, попробовать на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» можно не только молочную продукцию. На прилавках представлено мясо, колбасные деликатесы, мед, варенье, консервы, маринады, выпечка и вино. Каждый нашел для себя свой любимый продукт.

Продажей занимаются сами фермеры. Они с удовольствием рассказывали покупателям о тонкостях производства продукции, о качестве сырья, которое использовали. В этом и состоит феномен фестиваля «Сыр! Пир! Мир!»: узнать о том, из чего сделан деликатес, можно из первых рук.

«Отличие этой ярмарки от других в том, что люди интересуются, как все было приготовлено. Если ты по интернету или в магазине покупаешь сыр или мед, там он отчасти бездушный. Но здесь за прилавком стоит тот, кто это произвел», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

За первые два дня фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» фермеры продали 45 тонн молочной продукции, 12 тонн колбасных изделий, копченостей и мяса птицы, более четырех тонн меда и четыре тысячи бутылок вина. Ни одно другое гастрономическое мероприятие России не может похвастаться такими показателями.

Фестиваль привлек публику не только деликатесами, но и продуманными мероприятиями. Многие зрители приехали с детьми, которые смогли пообщаться с обитателями фермы Олега Сироты: коровами, кроликами, козами. На площадке работали фотозоны и запутанный лабиринт из сена. Для самых непоседливых организовали батутный городок, где можно напрыгаться от души.

Для удобства посетителей попасть на фестиваль можно было на специальных автобусах-шаттлах, которые курсировали от железнодорожных станций Истра и Новоиерусалимская.

Главный конкурс

Приехавшие в подмосковный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» фермеры не только продавали свою продукцию. Лучшие образцы сыра выставили на конкурс «Лучший сыр России — 2021». Главную награду получили специалисты сыроварни «Митина дача» из Костромской области за козий мягкий сыр валансе.

Остальные призы вручили в отдельных категориях за свежие сыры, полутвердые, с белой плесенью, выдержанные, козьи, овечьи и другие. Награды увезли сыровары из Тульской, Ярославской, Саратовской областей, Чувашии и других регионов.

Всего в конкурсе приняли участие около 200 сыроварен, представивших более 970 образцов своей продукции.

Деловая часть

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» для фермеров и производителей продукции стал не просто местом продажи своей продукции и конкурсов. Он превратился в деловую площадку, где поднимались вопросы развития и поддержки сельского хозяйства.

В рамках деловой части мероприятия прозвучали доклады и презентации фермеров, которые рассказали о развитии своего бизнеса, а также прошли круглые столы и дискуссии. Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева рассказала о мерах поддержки, которые предлагает сельскохозяйственным предприятиям регион.

Источник фото: телеканал «360»

Министр отметила, что в Подмосковье фермеры могут получить субсидии на покупку оборудования или компенсацию затрат, если берут необходимую технику в лизинг. Максимальная сумма первой субсидии составляет 10 миллионов рублей, второй — пять миллионов.

Кроме того, в Подмосковье действует программа по продвижению фермерской продукции через маркетплейсы. Производители продуктов могут получить до 500 тысяч рублей компенсации затрат, потраченных на комиссию интернет-площадок и рекламу на сайтах онлайн магазинов.

Источник фото: телеканал «360»

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» стал не только местом для хорошего проведения времени гостей мероприятия, но и настоящим подспорьем для производителей продукции.

Подводя итоги, фермеры заявили, что фестиваль в этом году стал лучшим за все шесть лет его проведения.