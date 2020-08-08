Труп невесты, арбуз и Петр I на воде. Как прошел фестиваль-карнавал «Фонтанка-SUP» в Петербурге

Около двух тысяч человек собралось в центре Петербурга для участия в фестивале-карнавале «Фонтанка-SUP». Во время мероприятия любители сапсерфа проплыли по каналам в ярких костюмах. «360» собрал видео и фото захватывающего заплыва.

Утром 8 августа тысячи людей с сапсерфами с нетерпением ждали старта «Фонтанки-SUP». Реки и каналы Петербурга заполонили жители во всевозможных костюмах. Ровно в 10:00 состоялось торжественное открытие пятого по счету фестиваля.

По итогам заплыва самые яркие участники получили свои награды. Лучшей корпоративной командой признали Setl Group, пишет «Фонтанка.ру». Их коллектив насчитывал около 200 человек. Лучше всего свои доски оформили Александр Жуков — Петр I и Ирина Еремина — друид.

Лучшим киномонстром признали Татьяну Русеву, изобразившую труп невесты из мультипликационного фильма Тима Бертона. Приз зрительских симпатий получил Евгений Ноздрин в костюме Моцарта, а самым позитивным нарядом назвали образ Екатерины Зую. Девушка пришла на фестиваль в костюме арбуза.

Красок мероприятию добавляли не только продуманные образы, но и яркие доски. Они заполнили все пространство каналов.

Но, конечно, главными звездами праздника были именно любители сапсерфа. Вот эта девушка явно представляла себя в венецианской гондоле. Для своего образа она выбрала пышное красное платье и ажурную маску.

На фестивале совсем не обязательно было спускаться на воду. Можно было продефилировать в экстравагантном наряде по набережной. Так поступила эта участница праздника в костюме Малефисенты.

Не обошлось и без домашних любимцев. Песик не только прокатился на доске, но и примерил на себя образ Гарри Поттера. Очки ему очень подошли.

Были и такие персонажи.