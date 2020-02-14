Феминистка-поклонница ИГ* написала статью о правах женщин. И взбесила всех

Статья Wonderzine, в которой исламские феминистки рассказывают о своей жизни, и почему ислам не противоречит правам женщин, вызвал крупный скандал в Telegram-сообществе. Интервью назвали бессмысленным, вредным для дела феминизма и пропагандирующим ценности террористической организации «Исламское государство» (ИГ*).

В интервью Аймани Экфорд попросила мусульманских феминисток о том, не мешает ли ислам их убеждениям. Женщины рассказали о стереотипах, которые мешают им жить, о религии и борьбе за права женщин. По их словам, мусульманки получили возможность владеть собственностью и разводиться за сотни лет до западных женщин. Феминистки в интервью утверждали, что равноправие полов изначально заложено в исламе.

Редакция telegram-канал «Росфемнадзор» заявила, что материал настолько ужасен, насколько это возможно. В особенности потому, что автор статьи разговаривал с мусульманками, живущими в Бирмингеме и Москве. Ни одна из них не жила в исламской стране, что полностью обесценивает текст.

Они заподозрили Аймани Экфорд, написавшую статью, в том, что она попросту испугалась, что феминистки из мусульманских регионов расскажут «про чудесный мирный ислам» ей совсем не то, чего она хочет.

«Росфемнадзор» напомнило о религиозных фанатиках, забивших женщину камнями в Афганистане. Ролик с казнью попал в Сеть в феврале. При этом мусульманки в статье Экфорд заявляют, что их религия дает больше свободы, чем христианство.

«А вы тут устроили. Вот, правда, хочется вам сказать — поезжайте в [глухую мусульманскую] деревню. Поговорите там с людьми, что ли. О свободном выборе женщин. На вас глаза вылупят и спросят, какой такой у бабы свободный выбор», — закончил отповедь «Росфемнадзор».

Редакция канала обвинила издание Wonderzine в «ударе по репутации феминизма» в России и потребовала сделать заявление.

Telegram-канал «Русское будущее» удивился неприкрытой рекламе образа жизни террористов ИГ*, и заинтересовался личностью автора статьи Айманы Экфорд. Изучив фотографии, выложенные в ее аккаунтах в соцсетях, редакция пришла к выводу, что «тут у нас исламистская ячейка под видом защиты прав аутистичных лесбиянок». И задалась вопросом, кто за это ответит?

Сама Аймана не стала отмалчиваться, и вступила в бой с оппонентами в Facebоok. Она призналась, что в свое время действительно была сильно радикализована, и даже мечтала о мученичестве во славу Аллаха.

«У меня была очень сильная исламская идентичность, очень сильная солидарность с уммой, которая одновременно не позволяла мне и поддерживать авторитаристов и экстремистов, но при этом я думала, как было бы классно воевать в Афганистане против советских войск, и как жаль, что нет нормальной силы в Сирии, к которой можно было бы примкнуть (жаль мелкая, слабая и родилась поздно)», — написала она.

Но при этом она утверждает, что никогда не симпатизировала ИГ*. Несмотря на это, Аймана признается, что до сих пор любит смотреть «ИГИЛОвские* и Аль-Каидовские* видео», и слушать нашиды.

«Я всем повторяла, где проще устроить взрыв в метро в СПБ, жалуясь на технику безопасности. И, вы не поверите, именно между этими ветками потом и произошел взрыв. И вы всерьез считаете, что после этого ваш троллинг может меня задеть?» — резюмировала она.

* ИГИЛ, Аль-Каида — запрещенные в РФ террористические организации.