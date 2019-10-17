Феминистка или мученица? Зрители жалуются на «Малифисенту-2» за клише

Вторая части истории о фее Малифисенте вышла в российский прокат 16 октября. Что говорят о новом фильме в соцсетях?

Пользователи, конечно, отмечают удачное кастинговое решение — Анджелина Джоли подходит на эту роль как нельзя лучше. По сюжету главная героиня недовольна тем, что ее воспитанница выходит замуж, однако ради любви к Авроре, она дает свое благословение и отправляется знакомиться с родителями жениха.

Картина изобилует зрелищными видами и масштабными боевыми эпизодами, но не только. По мнению многих зрителей, в фильме хватает и надоевших клише, которые портят впечатление. Например, многим не нравится завуалированный феминистический посыл фильма.

Источник фото: Twitter

Вот что пишут в Instagram: «Малифисента просто отличная сказка на ночь», «местами предсказуемо, а некоторые моменты будут полной неожиданностью».

Практически все солидарны в одном — Анджелина Джоли прекрасно справилась с ролью.

Источник фото: Twitter

Многие пока еще не сходили на фильм, но готовы развлекаться шутками на тематику «Малефисенты».

Тем не менее, желающих посмотреть «Малифисенту» хватает. В США у кинотеатров очереди зрителей.

Кто не успел попасть на фильм в премьерный день, активно готовится сходить на сказку в этот уикенд.

«Мы планируем пойти на расширенную версию „Малифисенты“. Рекомендуется одеться как злодей Disney».

«Кто-то сказал мне не тратить деньги на этот Малифисент-стакан».