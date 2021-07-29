Бывший муж телеведущей и рэперши Айзы Анохиной в Индонезии был приговорен судом к восьмимесячному тюремному сроку. Дмитрия Анохина и его подругу Елену Мухину в марте задержали при въезде на Бали. Пограничнику показались подозрительными их ПЦР-тесты. Он связался с больницей, где их якобы выдали, в клинике сообщили, что клиентов с такими данными у них не было.

Про индонезийские тюрьмы ходит масса устрашающих слухов. Обеспокоенная Айза записала видеообращение к президенту республики. Она обратилась к главе Индонезии с просьбой отпустить бывшего мужа.

«Родители у Дмитрия очень старые и они нуждаются в материальной поддержке, поддержке Дмитрия. Он один в семье. На протяжении четырех месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Мы очень сильно переживаем, их семьи ждут их дома. Джоко Видодо, со всем уважением, очень прошу о помиловании для отца моих сыновей», — сказала Айза.

На видео вместе с ней были четырехлетний сын от Анохина и 11-летний сын от рэпера Гуфа Сами.

В комментариях к видео пользователи отметили, что вряд ли обращение Айзы поможет.

«В Индонезии очень суровые законы и нужно всегда об этом помнить, прежде чем подделывать что-либо», — прокомментировал видео пользователь «Кочевники. Travel Blog».

Пандемия коронавируса действительно позволила развиваться теневому бизнесу по изготовлению фейковых сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов. Клиники и лаборатории постоянно ищут способы обезопасить себя от мошенников, но их усилия сводит к нулю активность изготовителей подделок. Они даже научились имитировать уникальный QR-код. Но при сканировании он не распознается.

Ситуацию усугубляет тот факт, что в стране вылета проводится лишь выборочная проверка тестов. В стране прилета их, как правило, не досматривают совсем.

Оштрафуют, посадят или палками побьют

Проблема эта затронула все страны мира. В правительственных директивах США, Канады, большинства европейских и азиатски стран содержится требование об отслеживаемости теста. Ответственность за это возложена на авиакомпании. Они должны отказывать пассажирам в посадке в тех случаях, когда результат тестa окажется или покажется недостоверным, пpоcpоченным или таким, который невозможно пpоверить. Но это минимум. В некоторых странах за поделку результатов тестов предусмотрены крупные штрафы. В ряде государств— арест, суд и последующий срок.

Европол предупредил государства-члены ЕС о все более распространенных формах преступной деятельности в связи с поддельными результатами тестов на COVID PCR.

В парижском аэропорту Шарля де Голля была накрыта международная банда, занимающаяся продажей отрицательных результатов тестов. Они были арестованы, как и их подельники в Испании и Нидерландах. Дело пока расследуется, и сейчас сложно сказать, как они будут наказаны.

Власти столицы Арабских Эмиратов Абу-Даби уличили в фальсификации результатов тестов на коронавирус 102 человека разных национальностей. По данным полиции, они хотели проникнуть на территорию столичного эмирата через контрольно-пропускные пункты. Все они были арестованы и переданы прокуратуре.

Директор Федеральной прокуратуры по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям Салем Аль Зааби сообщил, что всех ждет суровое наказание, так как они создали угрозу безопасности общественному здоровью.

Какие нормы законов к ним применят, пока неизвестно. Но не нужно забывать, что в арабских странах до сих пор применяют телесные наказания в сочетании с тюремными сроками.

Правительство Нигерии и управление гражданской авиации африканской республики пригрозило штрафом в 3,5 тысячи долларов тем пассажирам, которые прилетят в страну без теста или он будет поддельным.

В Великобритании в апреле документы 36-летней Сохилы Мохамед вызвали подозрения охраны лондонского аэропорта Хитроу. Женщину задержали. Позже, в суде Уимблдона, она заявила, что была уверена в том, что не инфицирована. Поэтому попыталась предъявить тест знакомого.

Женщина по профессии врач, с двумя детьми она собиралась вылететь в Египет. Офтальмолог признала себя виновной по обвинению в мошенничестве и была приговорена к штрафу размером 213 фунтов.

Британка отделалась легким испугом. Путешественнику с поддельным тестом в аэропорту Брюсселя повезло гораздо меньше. Суд приговорил его к году тюрьмы. Мужчина признался, что его друг прошел тестирование, и он попытался использовать чужой документ для выезда за границу.

С 19 апреля по 11 июня в аэропорту Брюсселя было задержано 576 человек, желающих пройти контроль с фейковым тестом. Все они также были оштрафованы на 750 евро.

Самоуверенность и жадность

Основными причинами широкого распространения подделок является уверенность пассажиров в том, что их документы отследить не удастся и дороговизна настоящих анализов.

В Германии мошенники продают в день по 30 подделок по цене за каждую 150 евро. Оптовым покупателям они предоставляют скидку. Поставлен на поток производство фейков и в США. Липовые документы почти в открытую продаются eBay, Etsy и Shopify. Стоят они 50-150 долларов.

Британские пограничники ежедневно отслеживают до сотни фальшивых сертификатов. Причем, выдают подделку, как правило, орфографические ошибки. Настоящие тесты стоят 100-300 фунтов, и для обычной семьи это довольно дорого.

На Майорке был пойман с поличным врач, который за 80 евро выдавал справки об отсутствии ковида, не проводя исследований. Он был очень предупредителен, и выбирал дату «анализа» по выбору туристов.

Источник фото: Pixabay.

По последним данным, стоимость официальных тестов варьируется от 77 долларов США (100 долларов США) в Австралии, до 278 долларов США в Японии при среднем уровне в 90 долларов США.

В России фейковые тесты стоят от 800 рублей при средней цене на официальные исследования от 2,3 тысячи рублей. В стране заведены уже десятки дел по статьям о мошенничестве.

За приобретение, хранение и использование заведомо поддельных официальных документов, которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, по российским законам преступникам грозит ограничение свободы, принудительные работы, либо лишение свободы на срок до года. Чтобы стать обвиняемым достаточно купить фальшивый сертификат или предъявить его.

Если обладатель подделки заболеет сам и спровоцирует по неосторожности массовое заболевание, либо создаст его угрозу, наказание будет строже. Ему будет грозить штраф в 500-700 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до двух лет. Гибель одного человека увеличит срок лишения свободы на 3-5 лет. Если их будет больше — до 5-7 лет.