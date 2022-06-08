Денисова призналась, что сочинила фейки про изнасилования российскими военными. Почему европейцы им поверили

Людмила Денисова рассказала, что создавала фейки о «зверствах» российских военных и изнасилованиях. Причем делала это экс-омбудсмен Украины по правам человека якобы ради своей страны. Так она хотела пробудить интерес к украинской теме среди европейцев. Правда, отработала Денисова плохо, уверены специалисты: не было развития сюжета, так необходимого для удержания внимания публики.

Фейки «ради Украины»

Бывшая омбудсмен Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что сочиняла фейки о многочисленных изнасилованиях российскими солдатами — ради своей страны.

«Я рассказывала о страшных вещах для того, чтобы принимали решения, которые нужны Украине», — процитировало Денисову издание Pravda.ru.

По словам экс-омбудсмена, во время выступления в парламенте Италии она заметила, что европейцы устали от темы Украины. Тогда-то экс-омбудсмен и решила выдумать «зверства» русской армии, чтобы пробудить интерес со стороны публики заново.

«Может я переборщила. Но я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию», — подытожила Денисова.

Изнасилования вызывают максимум сопереживаний

Европейцы действительно устали от новостей про Украину. Об этом «360» рассказал научный сотрудник Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Почему европейцы в первую очередь? Потому что они устали не только от фейков, но и от самих украинцев — от их присутствия в европейских странах, от их постоянных требований денег — от всего. Европе стало жить хуже. И европейцы начали считать деньги. Им надоели украинцы. Тем более, что украинцы ничего не предлагают. Они просто все время говорят: „Дайте нам еще-еще-еще, а потом когда-нибудь будет что-то хорошо“», — подчеркнул Журавлев.

Чтобы люди не перестали смотреть, украинской стороне пришлось ужесточать повестку. И это сработало.

То мы рассказывали про то, как палец отдавили велосипедом, теперь — как человека расчленили на части. Понятно, что изнасилования вызывают наибольшую бурю эмоций у любого нормального человека. Вот это и вбросила Денисова. Интересно, что она при этом призналась. Я, честно говоря, от нее этого не ждал Дмитрий Журавлев.

Почему Запад легко поверил фейкам про изнасилования

Жители стран Запада поверили в фейки легко, потому что у людей уже была установка в голове, что русские — варвары, а украинцы — европейцы. В этом уверен Журавлев.

«Когда они поверили, через некоторые время бензин стал еще дороже. Верить они продолжали, а комфорта, внутреннего равновесия не испытывали. И тут Денисова честно… Если бы они внутренне были согласны, то никакая Денисова их не переубедила бы в том, что этого не было. <…> Давно нужен был повод послать украинцев подальше. Он нашелся», — заявил Журавлев.

Украинская сторона попросту не смогла удержать внимание, которое приковала к себе на время за счет этих фейков, уверен политический советник Сергей Маркелов.

«Вот что главное в фейке — чтобы он был долгим. Те истории, которые Украина напридумывала и еще, думаю, напридумывает… Она прокололась. <…> Эмоция-то выстрелила, а продолжения нет. Изнасилования вроде как озвучили… <…> А дальше-то что? Где суд? Где экспертиза? Где развитие сюжета?» — подчеркнул Маркелов.

Собранные «изнасилованным» деньги осели в карманах чиновников

Тем временем сочиненные Денисовой фейки спровоцировали массу публикаций в СМИ и акций. Например, в Таллине активистки вышли к посольству РФ, чтобы привлечь внимание к «массовым изнасилованиям российскими военнослужащими женщин и детей на Украине».

«Это наше послание сторонникам путинского режима», — заявили участницы.

Более того, неравнодушные иностранцы начали собирать деньги, чтобы помочь «изнасилованным». Однако сердобольных жителей Запада попросту «развели», отметил Журавлев.

Деньги ушли тому, кто их собирал. Той же Денисовой, чиновникам украинским. На Украине деньги, которые движутся через органы власти, исчезают почти полностью. <…> Ребят, вас развели, что уж теперь. На счет следующих пожертвований будут большие вопросы Дмитрий Журавлев.

По его словам, если бы эти изнасилования даже были на самом деле, деньги до жертв все равно бы не дошли. Нынешняя ситуацию — просто лакмусовая бумажка. А принципы на Украине, отметил Журавлев, всегда были одни и те же: «любые деньги, которые движутся мимо моего стола, должны принадлежать мне».