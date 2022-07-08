Фейк: журналиста «Известий» обвинили в раскрытии позиций российских военных

В Telegram-каналах распространяют фейк о том, что «Комитет солдатских матерей» обвинил российского журналиста в гибели военных. Якобы репортаж позволил рассекретить положение военного объекта. «360» выяснил, почему это не соответствует действительности, — специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В соцсетях распространяют информацию о том, что в астраханское отделение «Комитета солдатских матерей» якобы обратились матери погибших российских военных. Ответственность за их гибель в письме возложили на российских военных корреспондентов — якобы их непрофессионализм позволил рассекретить расположение бойцов.

Правда

Фотографию письма опубликовал журналист Илья Барабанов, однако позднее удалил запись. Он признался РЕН ТВ, что не проверил информацию и просто опубликовал письмо, которое увидел на канале, которому доверял.

В астраханском отделении «Комитета солдатских матерей» заявили РЕН ТВ, что не получали никаких писем подобного содержания.

Фейк, предположительно, создали украинские пропагандисты: в письме вместо слова год в дате использовано украинское слово «рок», сокращенное как «р». Также в «обращении» допущена ошибка в имени главы регионального отделения «Комитета солдатский матерей» Асылы Дихтярь — ее назвали Асиля.

Более того, на основании данных из авторитетных российских СМИ, военная часть 74325, упомянутая в поддельном письме, является коммунально-эксплуатационной частью четвертого полигона и не имеет никакого отношения к танковым дивизиям.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.