Фейк: жителям Херсонской области давали деньги за получение российского паспорта

Некоторые Telegram-каналы и СМИ написали, что в Херсонской области людям якобы платят деньги за получение российских паспортов. «360» выяснил, что на самом деле пытаются преподнести за чистую монету незадачливые проукраинские пропагандисты, специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

О том, что херсонцам якобы начали давать деньги за получение паспортов РФ, написал Теlеgrаm-канал Nexta Livе и еще ряд других. В качестве «доказательств» к новости приложили видео и фото, на которых показано, как людям при оформлении документов выдают денежные купюры.

Источник фото: телеканал «360»

Вся лапша подавалась под тем соусом, что в Херсонской области якобы оказалось не так уж много желающих обрести российское гражданство, поэтому раздачу паспортов решили поддержать «рублем».

Правда

Информация о выдаче в Херсоне паспортов РФ за деньги, конечно, является лживой и надуманной. В действительности ни для кого не секрет, что все пенсионеры и бюджетники, проживающие в Донбассе и на освобожденных территориях Украины, получают единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Такую меру поддержки Россия ввела еще в начале марта. И такие выплаты производятся в том числе в Херсонской области, о чем писало РИА «Новости».

Не привилегия

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо также опроверг информацию, что выплату производят только тем, кто получил российский паспорт.

«Всем здравомыслящим людям в Херсонской области и на Украине ясно, что получение российского гражданства не требует оплаты от граждан и не оплачивается государством. <…> А получение единовременной социальной выплаты — это отдельный, не связанный с оформлением гражданства процесс. Помощь предоставляется всем нуждающимся в ней жителям области, и обладатели уже российских паспортов в этом никаких преимуществ не имеют», — пояснил глава херсонской ВГА.

Саморазоблачение

На фотографии, приложенной к фейковой новости, изображена пожилая женщина, которой выдают денежные средства в российских банкнотах. При этом перед ней лежит документ, похожий на паспорт, в обложке с гербом Украины. Потому что для получения матпомощи необязательно иметь паспорт РФ.