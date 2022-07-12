Фейк: ВСУ захватили трофейный ЗРПК «Панцирь-С1»

В Теlеgrаm-каналах распространили информацию, что ВСУ якобы захватили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1». «360» объяснил, почему это не так, — специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

Украинские Теlеgrаm-каналы сообщили, что ВСУ якобы захватили трофейный ЗРПК «Панцирь-С1». В подтверждение в публикациях привели фотографию орудия.

Правда

В украинских Теlеgrаm-каналах и СМИ активно расходится информация об очередной «перемоге» в виде захвата российского ЗРПК «Панцирь-С1» и даже поражении первой цели. Первоначально информация об этом появилась на сайте информагентства Минобороны Украины 11 июля 2022 года в 15:15.

В сообщении приводится цитата спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, где он говорит о якобы захвате одной единицы ЗРПК «Панцирь-С1» а также, что ВСУ якобы удалось сбить первую цель. Однако какую именно он отказался уточнить.

На сайте Минобороны Украины к новости о захвате боевой установки приложена фотография комплекса «Панцирь-С1». Читателей пытаются заставить поверить в правдивость новости, однако фотография была сделана не позднее 9 ноября 2020 года на учениях. Об этом свидетельствуют фотографии на портале «Первый севастопольский».

На обеих фотографиях изображен один и тот же «Панцирь-С1» на шасси КамАЗа. Это можно понять по одинаковому «узору» на конце ракетной шахты, а также по идентичному расположению буксировочного фала под передним бампером автомобиля.

Минобороны Украины не предоставило фотографии якобы захваченного российского ЗРПК, а также отказалось называть характер якобы сбитого объекта, отсюда вывод, что информация недостоверна.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.