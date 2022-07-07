Фейк: вспышка энтеровирусной инфекции в Свердловской области

Пресса Свердловской области сообщила том, что в регионе якобы началась вспышка энтеровирусной инфекции. В местном Роспотребнадзоре опровергли эту информацию.

Фейк

СМИ Свердловской области распространяют информацию о том, что в регионе якобы фиксируется вспышка энтеровирусной инфекции (Коксаки). Данные приводятся такие: 85% детей, вернувшиеся с летнего отдыха, уже заболели. Источник данных — родительские чаты.

Правда

Однако местный Роспотребнадзор опроверг эти данные. По данным ведомства, за последние две недели в Екатеринбурге зарегистрировали всего 20 случаев заболевания энтеровирусными инфекциями, хотя средний многолетний уровень — 28 случаев.

«Все они разрозненные, случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано», — успокоили в Роспотребнадзоре.

Родителей попросили обращаться в управление Роспотребнадзора, если они знают о нескольких случаях заболевания энтеровирусной инфекцией в рамках одного детского коллектива — тогда ведомство проведет эпидрасследование.

«Отметим, что сезонный подъем заболеваемости ЭВИ в Свердловской области традиционно начинается с середины-конца июля и продолжается примерно до сентября», — заключили в Роспотребнадзоре.

Также в Telegram-канале ведомства опубликовали памятку о том, как защититься от вируса. Главные меры предосторожности: соблюдать правила личной гигиены, в частности, тщательно мыть руки, а также фрукты и овощи, не купаться в непроверенных местах, в открытых водоемах стараться избегать попадания воды в рот.

Также специалисты Роспотребнадзора напомнили, что пить стоит только кипяченую или бутилированную воду. Родителям также посоветовали не отпускать детей в лагеря, секции и кружки, если у него появились симптомы вирусной инфекции.

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