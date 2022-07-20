Фейк: вакцинация «Спутником Лайт» стала платной в Тюмени

Некоторые СМИ написали, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» стала платной в Тюмени. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, почему в подобных сообщениях нет ни слова правды.

Фейк

Впервые информация о якобы платной вакцинации «Спутником Лайт» появилась на сайте 72.ru. Авторы материала утверждают, что об этом им рассказала местная жительница, а затем данные подтвердили в информационном центре регионального правительства. Стоимость вакцинации, по ее словам, составила 730 рублей.

Правда

Региональный департамент здравоохранения объяснил изданию «Аргументы и факты», что послужило поводом для слухов о платной прививке. Женщина обратилась в медицинское учреждение с намерением ревакцинироваться, ей предложили поставить первый компонент вакцины «Спутник V», от которого она отказалась, настаивая на ревакцинации «Спутником Лайт».

Тогда медики предложили ей прививку однокомпонентным препаратом, который ставят платно иностранцам. В соответствии с утвержденным Минздравом календарем профилактических прививок для однократной первичной вакцинации и ревакцинации используется первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак», так как по составу он идентичен вакцине «Спутник Лайт».

Вакцинация против коронавирусной инфекции является бесплатной и добровольной для жителей страны в соответствии с действующим законодательством.

«Департаментом усилена работа в части информирования подведомственными медицинскими организациями россиян о возможности бесплатного вакцинации или ревакцинации и состава вакцин», — добавили в департаменте.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.