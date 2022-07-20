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    20 июля 2022, 18:51

    Фейк: вакцинация «Спутником Лайт» стала платной в Тюмени

    В Сети распространили фейк о платной прививке «Спутником Лайт» в Тюмени

    Максим Зинкин

    Некоторые СМИ написали, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» стала платной в Тюмени. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, почему в подобных сообщениях нет ни слова правды.

    Фейк: вакцинация «Спутником Лайт» стала платной в Тюмени

    Фейк

    Впервые информация о якобы платной вакцинации «Спутником Лайт» появилась на сайте 72.ru. Авторы материала утверждают, что об этом им рассказала местная жительница, а затем данные подтвердили в информационном центре регионального правительства. Стоимость вакцинации, по ее словам, составила 730 рублей.

    Правда

    Региональный департамент здравоохранения объяснил изданию «Аргументы и факты», что послужило поводом для слухов о платной прививке. Женщина обратилась в медицинское учреждение с намерением ревакцинироваться, ей предложили поставить первый компонент вакцины «Спутник V», от которого она отказалась, настаивая на ревакцинации «Спутником Лайт».

    Тогда медики предложили ей прививку однокомпонентным препаратом, который ставят платно иностранцам. В соответствии с утвержденным Минздравом календарем профилактических прививок для однократной первичной вакцинации и ревакцинации используется первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак», так как по составу он идентичен вакцине «Спутник Лайт».

    Вакцинация против коронавирусной инфекции является бесплатной и добровольной для жителей страны в соответствии с действующим законодательством.

    «Департаментом усилена работа в части информирования подведомственными медицинскими организациями россиян о возможности бесплатного вакцинации или ревакцинации и состава вакцин», — добавили в департаменте.

    Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.