Фейк: в России вырастут цены на пиво, а его выпуск сократится

В СМИ рассказали о возможном росте цен на пиво и сокращении выпуска напитка в России из-за введения маркировки. «360» объяснил, почему это не так, специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

Утром 12 июля издание «Коммерсант» написало о возможном сокращении производства пива и увеличении его себестоимости со ссылкой на отрытое письмо Союза пивоваров. Это якобы должно случиться из-за новой обязанности производителей пива маркировать продукцию.

Правда

Вечером того же дня «Коммерсант» обновил текст и частично опроверг приведенные ранее данные в другом материале.

Министерство промышленности и торговли России тоже опровергло информацию «Коммерсанта». В ведомстве уточнили и порядок введения маркировки и подчеркнули, что он не должен повлиять на цену и выпуск пива, сообщил ТАСС.

В Минпромторге привели в пример уже действующие случаи введения маркировки, при которых «не происходит существенного влияния на стоимость продукции». Также в ведомстве сослались на исследования НИУ ВШЭ и НИФИ Минфина РФ, которые доказывают минимальное влияние маркировки на конечную стоимость продукции.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.