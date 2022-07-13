Фейк: в полях Ростовской области установили устройства для поджогов в солнечные дни

В Теlеgrаm-каналах и региональных российских СМИ написали о появлении на пшеничных полях устройств с линзами, которые якобы должны устраивать пожары в солнечные дни. «360» объяснил, почему это не так, специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В Теlеgrаm-каналах и региональных СМИ распространяется информация о том, что на пшеничных полях в Ростовской области «начали находить устройства с линзами», которые якобы могут стать причиной пожаров в солнечные дни. Об одной из таких находок сообщило издание «Ростов газета».

На видео в соцсетях, на которое ссылались авторы публикации, заснят один случай с единственным экземпляром «устройства» в виде колышка, с прикрепленной к нему лупой для чтения.

Автор видео уверяет, что злоумышленники якобы размещают такие устройства ночью, а после восхода солнца пшеница загорается.

Правда

На самом деле каждая линза обладает определенным фокусным расстоянием — дистанцией, на которой она собирает в пучок проходящий через нее свет. Для того чтобы поджечь предмет небольшой бытовой лупой, необходима высокая концентрация лучей в одной точке. Устанавливая ночью устройства для поджога, необходимо точно знать, с какой стороны солнце будет попадать в лупу, а также определить наклон линзы относительно горизонтали, в противном случае пучок не соберется и не сможет ничего поджечь.

К тому же долгое время после восхода солнце находится низко над горизонтом, так что поджечь что-либо с помощью линзы при таком падении лучей просто невозможно.

Вероятность срабатывания такого «устройства» очень низкая и больше похожа на лотерею. Само устройство выглядит как имиджевое, призванное создать определенное общественное мнение, а не как рабочий инструмент диверсии. К тому же «Ростов газета» в своей публикации заявила, что «устройств» якобы было несколько, однако в Сети распространяется только одно видео, на котором видно лишь одно «устройство».

Региональное управление МЧС РФ опровергло факт поджогов с помощью таких «устройств»: в ведомстве подчеркнули, что не получали сообщений о подобных находках, в очаговых зонах пожаров указанные устройства также не находили.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.