Фейк: в Крыму готовят могилы и койки в больницах для мобилизованных

В Теlеgrаm-каналах заявили, что глава Крыма Сергей Аксенов приказал готовить десятки тысяч могил и койко-мест в больницах в рамках подготовки мобилизации. «360» объяснил, почему это не так, специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В Telegram-каналах и СМИ начала распространяться информация, что глава Крыма Сергей Аксенов якобы приказал выделить дополнительные 30 тысяч мест на кладбищах Джанкойского района, а также 100 тысяч койко-мест в больницах региона. В подтверждение к публикациям прикрепляли бумагу, которая якобы является официальным документом — распоряжением.

Также в «документе» сказано, что меры принимаются в регионе «в связи с завершением подготовки мобилизационных мероприятий в Республике Крым».

Правда

Власти Крыма уже опровергли эти сообщения. В частности, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Константин Скорпупский заявил «Московскому комсомольцу», что все лечебные учреждения региона работают в штатном режиме, а общий коечный фонд составляет порядка 12 тысяч мест.

В статье-опровержении также подчеркнули, что подобные ложные сообщения со ссылкой на фейковые документы призваны дестабилизировать внутреннюю обстановку в России и ее отдельных регионах.

На то, что документ ненастоящий, помимо комментария официальных лиц, указывает и употребление неправильных конструкций в предложениях. Например, «обеспечить создания» и «утвердить выделения».

Это может указывать на то, что текст фейкового документа составляли люди, для которых русский язык не является родным и которые не имеют опыта составления деловой корреспонденции.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.