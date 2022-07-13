Фейк: в Крыму формируют отряды добровольцев-срочников для отправки в Новую Каховку

В Теlеgrаm-каналах от имени Совета министров Крыма распространили информацию, что в Феодосии якобы собирают отряды срочников для отправки в Новую Каховку, Херсонская область, в качестве добровольцев. «360» объяснил, почему это не так, специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В Telegram-канале «ЧП/Симферополь» появилась новость, что в Феодосии якобы формируют отряды добровольцев из различных силовых структур для оказания помощи Новой Каховке в Херсонской области Украины. Сообщение подали со ссылкой на Совет министров Республики Крым.

Авторы подчеркнули, что в состав добровольцев включат солдат-срочников, так как добровольцы не будут участвовать в боевых действиях, а будут задействованы только в гуманитарных операциях.

Правда

Пост с новостью из канала уже удалили, так как информация не соответствует действительности, заявили местные власти изданию «Севкор». Советник главы Республики Крым Олег Крючков опроверг не только отправку срочников в Новую Каховку, но и сам факт формирования отрядов добровольцев.

Отдельно чиновник отметил, что информацию распространили через фейковую страницу Совета министров Республики Крым.

Также информацию о сборе добровольцев опровергли в Министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым, сообщило «Крымское информационное агентство».

На недостоверность новости о формировании отрядов добровольцев из солдат-срочников, которое распространялось от лица российского ведомства, указывает и несвойственная для русского языка конструкция.

«Для оказания помощи будут придавать солдат-срочников из других воинских частей и формирований на территории республики», — говорилось в удаленной публикации.

Слово «придавать» («надавати») соответствует значению «предоставлять» на украинском. Авторы фейка хотели сказать, что «для оказания помощи будут предоставлены солдаты-срочники из других воинских частей и формирований на территории республики».

По всей видимости, текст сообщения составлялся украиноговорящим пользователем, для которого русский язык не родной, а потому он не заметил ошибки в фразе на русском языке.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.