Фейк: студенты МХПИ создали форму по образцу обмундирования СС

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал изображение юнкеров Московского художественно-промышленного института (МХПИ). По его мнению, создавая форму, студенты «вдохновились» обмундированием СС. «360» выяснил, что за мнимое подражание нацистам украинский политик выдал облачение, созданное по прообразу формы офицеров Корниловского ударного полка Российской императорской армии.

Фейк

Вброс в Telegram-канале Геращенко появился 7 августа. Советник главы украинского МВД заявил, что студенты МХПИ при создании военно-парадной формы якобы «вдохновлялись» образами нацистов. В качестве «доказательства» Геращенко опубликовал несколько фотографий молодых людей в форме, а также музейные снимки формы СС. Нацистская форма также пошита из ткани темного цвета, но на ней расположены красные элементы в виде наручной повязки со свастикой и череп с костями вместо кокарды на фуражке.

«Думаете, это солдаты СС на марше? А вот и нет. <…> Детали: это юнкера Московского художественно-промышленного института пришли почтить память погибших в Первой мировой войне. Очевидно, чем вдохновлялись будущие российские дизайнеры при создании своей военно-парадной формы», — написал Геращенко.

Правда

При проверке сообщения стало известно, что советник главы украинского МВД взял фотографии юнкеров МХПИ с памятного мероприятия, посвященного погибшим в Первой мировой войне. Военно-парадную форму создали сами студенты.

Молодые люди вдохновились формой офицеров Корниловского ударного полка армии Российской империи. Она также была черного цвета, солдаты тогда носили черно-красные фуражки и погоны. Была и символика с черепом и костями — «Адамова голова». Корниловцы — участники Первой мировой войны носили ее в качестве демонстрации — «Родина или смерть».

Студенты переделали нашивку. Вместо двух мечей под «Адамовой головой» они изобразили кисть и карандаш, подчеркнув свою творческую направленность. Эту форму придумали весной 2011 года, она предназначена для юнкеров МХПИ.

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