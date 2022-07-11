Фейк: российские военные пилоты пользуются GPS для рыбалки в самолетах

В соцсетях запустили фейк о том, что пилоты российских ВКС якобы используют навигаторы для рыбалки из-за проблем с импортозамещением. «360» объяснил, почему это не так, — специально для проекта по борьбе с фейками «Лапша».

Фейк

В проукраинских Telegram-каналах утверждают, что из-за проблем с импортозамещением российские военные пилоты пользуются гражданскими средствами навигации. В качестве «доказательства» авторы предлагают кадры с видом из кабины самолета, на приборной панели которого закреплен навигатор Garmin GPS 152. Впереди находится еще одно воздушное судно, по очертаниям похожее на бомбардировщик Су-24.

Авторы новости утверждают, что стоп-кадр якобы сделан с видео пилота, участвующего в специальной операции ВС РФ на Украине.

Правда

На самом деле одно из первых идентичных изображений можно найти на одном из индонезийских форумов в сообщении от 25 ноября 2015 года. Индонезийский пользователь сокрушался по поводу того, что российские бомбардировщики вынуждены использовать GPS-навигатор от Garmin во время операции в Сирии.

Однако если вглядеться, можно считать GPS-координаты и надпись Pravdins, которые свидетельствуют, что полет происходит вдоль границы Польши и Калининградской области, где расположен город Правдинск.

На вооружении ВВС Балтийского флота есть бомбардировщики Су-24 и разведчики Су-24МР. Таким образом, события, представленные на фото, происходят не позднее ноября 2015 года в небе над Калининградской областью, а не в Сирии в 2016-м и не на Украине в 2022-м.

К тому же еще в марте 2016 года в Минобороны России заявили, что в военных самолетах не используются навигационные приборы зарубежных систем, таких как GPS. Российские военные самолеты обеспечены отечественной системой ГЛОНАСС. Об этом писало РИА «Новости».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.