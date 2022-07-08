Фейк: российские военные якобы продают САУ Украине по сниженной цене

В соцсетях запустили фейк о том, что российские военнослужащие якобы продали украинской стороне передовые гаубицы 2С35 «Коалиция-СВ» по заниженной цене. «360» объяснил, почему это не так, — специально для проекта по борьбе с фейками «Лапша».

Фейк

В русскоязычных Telegram-каналах и социальных сетях распространяется информация о том, что шведские СМИ Sverige Försvarsmakten якобы написали о продаже российскими военными новейших самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ» украинской стороне по заниженной стоимости. Их якобы отдали по 150 тысяч долларов за единицу при том, что реально одна такая машина стоит порядка семи миллионов долларов.

Правда

По-шведски Sverige Försvarsmakten означает «вооруженные силы», СМИ с таким названием в стране не существует. При этом на официальном сайте Вооруженных сил Швеции нет данных о подобной продаже.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.