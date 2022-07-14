Фейк: Роспотребнадзор не отменил ковидные ограничения

В Теlеgrаm-каналах заявили, что Роспотребнадзор не опубликовал документы, которые бы отменяли антиковидные ограничения. Из-за этого россиян якобы не допускают к работе без прививки. «360» объяснил, почему это не так, специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В Telegram-канале «Общественный уполномоченный по защите семьи» появилось сообщение, что несмотря на заявление Роспотребнадзора о завершении всех противоэпидемических мер, введенных из-за пандемии COVID-19, ведомство не опубликовало соответствующих нормативно-правовых актов.

Правда

Роспотребнадзор со 2 июля действительно отменил большинство противокоронавирусных ограничений, однако далеко не все. В частности, сохраняются противоэпидемические меры по выявлению заболевших, а также мероприятия по мониторингу эпидпроцесса. Об этом говорится в официальных документах ведомства.

Авторы Telegram-канала также написали, что во многих регионах при отсутствии прививки людей якобы не допускают к работе.

«Из-за этого парадокса во многих регионах людей по-прежнему не допускают к работе при отсутствии прививки от ковида. Многие мамы и папы на протяжении года выживают как могут без заработной платы и средств к существованию, что приводит к росту социального напряжения в обществе», — сказано в сообщении.

Это противоречит информации из письма Минтруда РФ от 10 августа 2021 года N 14-2/ООГ-7691, где прямо говорится, что опубликованные в июле 2021 года Разъяснения по организации вакцинации в трудовых коллективах и порядку учета процента вакцинированных носят рекомендательный характер, не являются нормативно-правовым актом и не формируют новых обязательств для работодателя и работника.

Таким образом, сообщение является недостоверным, так как нормативно-правовых актов, прямо запрещающих работу при отсутствии прививки от COVID-19, нет. Соответственно, не отменяющих нормативно-правовых актов тоже быть не должно.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.