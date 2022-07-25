Фейк: порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее

Крупнейший в Европе порт Роттердама прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее. Такую новость со ссылкой на официальный сайт гавани растиражировали Telegram-каналы и СМИ. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, почему эта информация правдива только отчасти.

Фейк

Порт Роттердама на официальном сайте сообщил, что прекратил контейнерные перевозки в Россию и из нее. Однако он не привел данных по контейнерным грузоперевозкам.

В соцсетях новость преподнесли как полное эмбарго на перевозки грузов, связанных с Россией. Например, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале заявил, что контейнерные перевозки в Россию и в обратном направлении полностью прекратились. В преддверии угольного и нефтяного эмбарго компании стали импортировать уголь, нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ из других стран.

Правда

Незадолго до этого пресс-служба порта Роттердама сообщила, что около 13% его мощностей отводится на обработку грузов из России, к которым относятся в том числе энергоносители и нефтепродукты.

Администрация сослалась на шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, которые вступили в силу 3 июня 2022 года. Но в этом пакете также предусмотрен переходный период продолжительностью шесть-восемь месяцев для продолжения обработки грузов из России. Она также отметила, что не может самостоятельно налагать ограничения на бизнес и следует только предписаниям правительства Нидерландов и Евросоюза.

Даже в пятом пакете антироссийских санкций, которым российским судам запретили заход в европейские порты, существует масса исключений, позволяющих судам под российским флагом обслуживаться в Европе.

Таким образом, информация частично недостоверна. Данных о контейнерных перевозках в порту не привели, но признали, что продолжили работу с грузами из России и с судами под российским флагом.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.