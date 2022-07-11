Фейк: оспа обезьян якобы стала побочным эффектом от вакцины AstraZeneca

В Сети распространяют информацию о том, что оспа обезьян стала побочным эффектом от вакцины AstraZeneca, а «Спутник V» якобы оказался аналогом зарубежного препарата. «360» объяснил, почему это не так — специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В социальных сетях запустили сообщение о том, что микробиолог Игорь Никулин якобы назвал обезьянью оспу побочным эффектом вакцинации зарубежной вакциной от AstraZeneca, которая разработана на основе аденовируса шимпанзе. Сообщение сопровождается заявлением о том, что российский препарат «Спутник V» — заимствованный аналог этой вакцины.

Правда

Публикация в «ВКонтакте» появилась 7 июня. Аналогичные цитаты Игоря Никулина, опубликованные в начале июня, были обнаружены и в других соцсетях. Самое раннее упоминание об Игоре Никулине и его мнении по поводу оспы обезьян и ее связи с вакциной Astra Zeneca можно найти в статье РИА ФАН от 25 мая 2022 года.

Там он высказывает две версии: по одной оспа обезьян появилась на Украине и оттуда с беженцами якобы попала в Европу, и лишь по второй, что вирусное заболевание является побочным эффектом вакцинации. В статье приведена цитата Никулина, где он объясняет, что оспа обезьян распространяется преимущественно среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, а потому пандемия миру не грозит.

Также в публикации в социальной сети сказано, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи, «Гам-КОВИД-Вак» — якобы идентична вакцине от AstraZeneca под торговым названием Vaxzevria. Однако «Спутник V» создан на основе аденовируса человека, а Vaxzevria — на основе генетически модифицированного аденовируса шимпанзе ChAdOx1. В основе этих двух вакцин лежат разные аденовирусы.

При этом связь между Центром имени Гамалеи и компанией Astra Zeneca есть. В 2020 году британско-шведская компания потерпела череду неудач и попала в скандал, связанный с применением и недостаточной эффективностью своей вакцины. Тогда они обратилась к ученым из Центра имени Гамалеи с просьбой о сотрудничестве, в результате организации подписали меморандум о сотрудничестве, данные о котором есть на официальном сайте Кремля.

Суть сотрудничества заключалось в том, чтобы комбинировать вакцину от AstraZeneca с одним из компонентов «Спутника V», тем самым повышая эффективность британско-шведского препарата.

Таким образом, утверждения о том, что «Спутник V» — продукт компании Astra Zeneca, несостоятельны. Это два принципиально разных препарата с разными формулами и разной эффективностью.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.