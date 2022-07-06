Фейк: в кабинете петербургского полицейского нашли крупную сумму денег в валюте

В Сети распространяют фейковые фотографии якобы найденных в управлении МВД в Санкт-Петербурге денег. Пачки стодолларовых купюр приписывают задержанному по подозрению во взяточничестве помощнику главы ведомства. «360» рассказывает реальную историю фотографии с деньгами для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В некоторых СМИ и блогах распространили фотографию денег, якобы изъятых при обыске в кабинете начальника ГУ МВД Санкт-Петербурга генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Он был помощником главы ведомства Владимира Колокольцева.

Правда

Министерство внутренних дел России официально опровергло эту информацию. Об этом сообщили на официальном сайте мвд.рф.

Фотография, которую выдают за кадр с обыска у высокопоставленного полицейского, разошлась по Сети еще в 2016 году. Тогда изображение активно использовали в качестве иллюстрации дела экс-полковника Дмитрия Захарченко, которого приговорили к 16 годам заключения за взяточничество в особо крупном размере.

Причем фотографии денег, якобы изъятых у Захарченко, в 2016 году распространяли как информационные, так и развлекательные ресурсы.