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    06 июля 2022, 18:49

    Фейк: в кабинете петербургского полицейского нашли крупную сумму денег в валюте

    Telegram-каналы распространяют фейк об обыске в кабинете помощника главы МВД Колокольцева

    Марат Котов

    В Сети распространяют фейковые фотографии якобы найденных в управлении МВД в Санкт-Петербурге денег. Пачки стодолларовых купюр приписывают задержанному по подозрению во взяточничестве помощнику главы ведомства. «360» рассказывает реальную историю фотографии с деньгами для антифейк-платформы «Лапша».

    Фейк: в кабинете петербургского полицейского нашли крупную сумму денег в валюте

    Фейк

    В некоторых СМИ и блогах распространили фотографию денег, якобы изъятых при обыске в кабинете начальника ГУ МВД Санкт-Петербурга генерал-лейтенанта Сергея Умнова. Он был помощником главы ведомства Владимира Колокольцева.

    Фейк: в кабинете петербургского полицейского нашли крупную сумму денег в валюте | Изображение 1

    Правда

    Министерство внутренних дел России официально опровергло эту информацию. Об этом сообщили на официальном сайте мвд.рф.

    Фейк: в кабинете петербургского полицейского нашли крупную сумму денег в валюте | Изображение 2

    Фотография, которую выдают за кадр с обыска у высокопоставленного полицейского, разошлась по Сети еще в 2016 году. Тогда изображение активно использовали в качестве иллюстрации дела экс-полковника Дмитрия Захарченко, которого приговорили к 16 годам заключения за взяточничество в особо крупном размере.

    Причем фотографии денег, якобы изъятых у Захарченко, в 2016 году распространяли как информационные, так и развлекательные ресурсы.