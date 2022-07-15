Фейк: между Читой и Краснокаменском больше не будет авиасообщения

В Теlеgrаm-каналах заявили, что между Читой и Краснокаменском больше не будет авиасообщения. «360» объяснил, почему это не так, специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В Telegram-каналах и СМИ распространили информацию, что в Забайкальском крае отменят региональный авиамаршрут Чита — Краснокаменск — Чита. Причиной этого якобы стало то, что годовой бюджет на субсидирование перевозчика закончился.

Правда

Информацию уже опровергли в Министерстве строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, сообщил портал Chita.ru.

В частности, в ведомстве отметили, что субсидирование полетов на региональных маршрутах производится из краевого бюджета. При этом дофинансирование из средств регионального Министерства финансов при исчерпании годового бюджета является нормой на протяжении многих лет.

Полеты по маршруту Чита — Краснокаменск — Чита будут осуществляться и далее.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.