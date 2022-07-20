Фейк: людей в Севастополе похоронили в строительном мусоре

Некоторые Telegram-каналы и СМИ написали, что в Севастополе якобы людей начали хоронить в могилах среди строительного мусора. «360» выяснил, что на самом деле пытаются преподнести за чистую монету легко подхватывающие неправдоподобные материалы журналисты.

Фейк

Впервые информация о погребении тел среди строительного мусора на кладбище «Кальфа» в Севастополе появилась от местного телеканала НТС. Утверждалось, что людей хоронили вперемешку с бытовыми отходами, остатками бордюров и асфальта.

Правда

На самом деле фрагменты строительных материалов, которые журналисты приняли за мусор, являются остатками хозяйственной деятельности учреждения, говорится в заявлении департамента городского хозяйства Севастополя.

Ведомство отметило, что на указанную территорию кладбища «Кальфа» на 5-м километре Балаклавского шоссе не свозится строительный мусор.

«На указанной в видеосюжете территории расположены остатки грунта и камней, периодически образуемых в ходе хозяйственной деятельности учреждения, извлеченных из грунта при подготовке могил, а также конструкции демонтированных намогильных сооружений при подзахоронении», — заявили в департаменте.

Мусор уберут до конца недели

Сейчас остатки намогильных сооружений, камней и грунта убирают в установленном порядке. Кроме того, департамент поручил ГБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» усилить работу по санитарной очистке территории и привести территорию кладбища в надлежащее состояние до конца нынешней недели.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.