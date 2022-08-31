Фейк: китайцев тайно эвакуируют из Владивостока

В соцсетях распространяется информация о «секретных рейсах», на которых граждан Китая «эвакуируют» из Владивостока. «360» разобрался, почему таким сообщениям нельзя доверять.

Фейк

В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что китайских граждан тайно эвакуируют из Владивостока «секретными рейсами». Пункт назначения — военный аэродром под Пекином.

Правда

На самом деле граждан Китая уже более месяца в плановом режиме вывозят из Владивостока.

«Поскольку масштабы нашей страны, ограниченное число регулярных рейсов из Москвы и политика нулевой терпимости к коронавирусной инфекции внутри КНР серьезно сдерживают трансграничные перемещения, китайской стороной в июле было принято решение о подключении аэропорта Владивостока к целевому возвращению соотечественников на родину», — заявили в местном представительстве российского МИД.

Авиасообщение между Россией и КНР приостановили с самого начала пандемии коронавируса. Также остаются закрытыми автомобильные и железнодорожные переходы.

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