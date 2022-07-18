Фейк: холодильник с наклейкой на украинском языке «доказал» мародерство российских солдат

Зрители YouTube-канала «А поговорить» в документальном фильме о погибшем во время специальной операции российском военном увидели в доме его семьи холодильник. Внимание привлекла гарантийная наклейка на украинском языке. В комментариях пользователи тут же обвинили погибшего в мародерстве. Ответ на необоснованные обвинения дала автор фильма, журналист Ирина Шихман в своем Telegram-канале.

Фейк

Гарантийная наклейка на украинском языке на холодильнике, которая промелькнула в документальном фильме, «доказывает» мародерство российских военных в ходе специальной операции.

Так посчитали комментаторы фильма российской журналистки Ирины Шихман о погибшем в ходе спецоперации военном.

Правда

Военнослужащий, о котором идет речь, погиб еще 25 февраля — спустя день после начала специальной операции. По неподтвержденным данным, российские военные для отправки вещей с территории Украины пользовались услугами оператора доставки СДЭК. Но по тарифам компании быстрее и дешевле купить холодильник, да и любую другую технику, в родном городе. Цена за доставку холодильника от 60 до 165 тысяч рублей.

Источник фото: YouTube

Мать погибшего военного Марина Зингашина отметила, что в их сибирском городке доставки СДЭК просто не существует. Кроме того, из всего города только ее сын отправился по контракту на специальную операцию.

«У нас такого здесь нет. Я сама на почте работаю, поэтому знаю, что такой [службы доставки] здесь нет. У нас и в районе таких (военных — прим. ред.) нет», — заявила она.

Появившийся в документальном фильме холодильник сестра погибшего военного Дарья Зиганшина купила семь лет назад с рук. По ее словам, продавцом стала семья, приехавшая с Алтая.

«Сколько он у них был, я не знаю. Документов у меня на этот холодильник нет. Но как бы сзади, я посмотрела, что холодильник 2012 года выпуска», — отметила девушка.

Поэтому все обвинения в российских военных в мародерстве не имеют под собой никаких оснований. Бывшую в употреблении бытовую технику в России купить проще и дешевле.

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