Фейк: Госдума приняла закон об изъятии детей из семей

Пользователи социальных сетей начали делиться сообщением о принятом Госдумой законопроекте, который якобы предусматривает создание закрытой базы с данными детей для изъятиях их из семей. Делать это якобы будут для продажи ребят на органы. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, почему в подобных сообщениях нет ни слова правды.

Фейк

Авторы сообщений о «законопроекте» по секретной базе с данными детей утверждают, что ребенка могут забрать у родителей-одиночек, а также если жилищные условия сочтут неудовлетворительными. Всех читателей они призвали отказываться от электронного журнала вакцинации.

Источник фото: YouTube

В качестве аргумента они приводят видео о якобы принятом депутатами законопроекте о базе данных детей.

Правда

Главным спикером ролика оказалась представитель движения «Родительский отпор» Елена Чекан. Запись датируется 2016 годом. Речь в ней идет о создании государственной системы «Контингент обучающихся». Законопроект действительно рассматривали в Госдуме, но так и не приняли.

Изымать детей из семей в случае смерти одного из родителей или развода не имеет права никто. Службы опеки идут на такой шаг, только если есть прямая угроза жизни ребенка.

Тезис об изъятии детей для органов даже не поддается критике. В Федеральном законе № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» говорится, что принудительное изъятие органов для трансплантации запрещено как у детей, так и у взрослых.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.