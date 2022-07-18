Фейк: городской округ Красногорск перейдет на «суверенный интернет»
Витрину с флешками в Красногорске выдали за переход на «суверенный интернет»
В социальных сетях распространилась фотография из Twitter с витриной магазина по продаже флешек с музыкальными сборниками в городском округе Красногорск. Автор снимка заявил о подготовке подмосковного округа к «суверенному интернету». «360» выяснил, для кого на самом деле предназначены накопители, специально для антифейк-платформы «Лапша».
Фейк
Снимок витрины магазина с флешками, на которых от руки написано содержание носителя, разошелся по социальным сетям из Twitter.
Снимок репостнули паблики «ВКонтакте», а также опубликовал в Telegram-канале бывший депутат украинской Рады и основатель сайта «Миротворец» Антон Геращенко. Украинский политик отметил, что «Россия ускоренными темпами возвращается в прошлое».
«Так и до аудиокассет скоро доберутся», — резюмировал он.
Правда
В комментариях пользователи пояснили, что продажа накопителей с загруженной музыкой, фильмами и книгами практикуется уже много лет. Флешки покупают дальнобойщики, которые не могут воспользоваться мобильным интернетом в дальних поездках.
Часть комментаторов отметила, что готова купить такой гаджет для дальних поездок на машине.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.