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    18 июля 2022, 14:06

    Фейк: городской округ Красногорск перейдет на «суверенный интернет»

    Витрину с флешками в Красногорске выдали за переход на «суверенный интернет»

    Анатолий Минкин

    В социальных сетях распространилась фотография из Twitter с витриной магазина по продаже флешек с музыкальными сборниками в городском округе Красногорск. Автор снимка заявил о подготовке подмосковного округа к «суверенному интернету». «360» выяснил, для кого на самом деле предназначены накопители, специально для антифейк-платформы «Лапша».

    Фейк

    Снимок витрины магазина с флешками, на которых от руки написано содержание носителя, разошелся по социальным сетям из Twitter.

    Фейк: городской округ Красногорск перейдет на «суверенный интернет» | Изображение 1Источник фото: Twitter

    Снимок репостнули паблики «ВКонтакте», а также опубликовал в Telegram-канале бывший депутат украинской Рады и основатель сайта «Миротворец» Антон Геращенко. Украинский политик отметил, что «Россия ускоренными темпами возвращается в прошлое».

    Фейк: городской округ Красногорск перейдет на «суверенный интернет» | Изображение 2Источник фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

    «Так и до аудиокассет скоро доберутся», — резюмировал он.

    Правда

    В комментариях пользователи пояснили, что продажа накопителей с загруженной музыкой, фильмами и книгами практикуется уже много лет. Флешки покупают дальнобойщики, которые не могут воспользоваться мобильным интернетом в дальних поездках.

    Фейк: городской округ Красногорск перейдет на «суверенный интернет» | Изображение 3Источник фото: Twitter

    Часть комментаторов отметила, что готова купить такой гаджет для дальних поездок на машине.

    Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.