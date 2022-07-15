Фейк: глава Pfizer заявил о намерении сократить население Земли в два раза

В Теlеgrаm-каналах распространяют видео, на котором глава американской медицинской компании Pfizer якобы заявил, что хочет сократить население Земли вдвое. «360» объяснил, почему это не так, специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В Теlеgrаm-каналах и различных СМИ широко разошлось видео со всемирного экономического форума (ВЭФ), в котором глава фармацевтического концерна Pfizer Альберт Бурла якобы говорит о планах компании к 2023 году сократить население планеты вдвое.

Правда

На самом деле слова Альберта Бурлы из выступления на ВЭФ были вырваны из контекста. На YouTube-канале ВЭФ доступна запись речи Бурлы на той самой сессии.

«Когда мы встретились в январе 2019 года в Калифорнии, чтобы определить цели на ближайшие пять лет, одной из них было сократить к 2023 году количество людей в мире, которые не могут позволить себе наши препараты, на 50%. Я думаю, сегодня эта мечта становится реальностью», — говорит на записи Бурда с 02:43.

Из ролика, который стал вирусным из-за якобы скандального заявления Бурлы, убрали очень важную гуманитарную часть и превратили его в сугубо конспирологический.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.