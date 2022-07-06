Фейк: Белый дом США выпустит монету с островом Змеиный

В Сети распространяют фейк о том, что Белый дом якобы выпустил монеты с изображением острова Змеиный под контролем украинских военных. «360» рассказывает, кому на самом деле принадлежит фирма, выпускающая скандальные монеты, — специально для антифейк-платформы «Лапша».

Фейк

В СМИ и Telegram-каналах распространяют информацию о том, что Белый дом США якобы официально выпустил коллекционную монету с островом Змеиный, которая посвящена «героическому украинскому сопротивлению российскому вторжению».

На одной стороне монеты изображен тонущий ракетный крейсер «Москва», который якобы затопили украинские военные, ударив по нему с суши. На другой изображен остров Змеиный с фигурами украинских солдат.

Правда

Такую монету действительно выпустили в США, однако к Белому дому она не имеет никакого отношения. Сувенир можно купить на сайте «Сувенирная лавка Белого дома» (The White House Gift Shop), который принадлежит частным лицам и никак не связан с официальным правительством Соединенных Штатов Америки.

Ранее магазин с провокационным и вводящим в заблуждение названием уже замечали в скандалах. Так, в апреле 2022 года украинские СМИ написали о том, что Белый дом якобы выпустил памятные монеты с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Их, как и остальные, обещали продавать по 100 долларов, а выручку отправлять на гуманитарную помощь Украине.

А в 2020 году «Сувенирная лавка Белого дома» выпустила монеты, посвященные пандемии коронавируса, на которых заявляли, что Дональд Трамп победил пандемию. После этого действовавшего на тот момент президента США обвинили в желании обогатиться на теме пандемии.

В разделе «О нас» «Сувенирная лавка Белого дома» утверждает, что основателем организации был президент Гарри Труман, однако сейчас, как выяснили фактчекинговые платформы Snopes и PolitiFact, магазин никак не связан с реальным Белым домом и принадлежит частным лицам.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.