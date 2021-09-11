Феерия света и красок: в честь 874-летия Москвы над городом прогремел праздничный салют

На выходных 11 и 12 сентября 2021 года Москва с размахом отмечает свое 874-летие. Мэр столицы Сергей Собянин обещал, что праздник в этом году будет достаточно скромным — как минимум, без грандиозного концерта. Однако москвичей все равно ждут самые разноплановые развлечения. Около часа назад над городом прогремел праздничный салют. Пользователи делятся фотографиями в социальных сетях.

Праздничный салют

Яркие фейерверки запускали в Москве по традиции с нескольких площадок. В этом году их было 26. Главными из них долгие годы остаются Лужники, ВДНХ, Поклонная гора и Парк Горького. Увидеть шоу можно было из самых разных точек.

Много людей каждый год собралось в парках, в том числе в Петровском, Таганском, Измайловском. Оттуда открывается отличный обзор. Как и раньше, само шоу продлилось примерно пять минут. За это время москвичи и гости города успели сделать много памятных фотографий и запечатлеть салют на видео.

Лучше всего фейерверки было видно с возвышенностей. Например, со смотровой площадки Академии наук, с Патриаршего моста, с Крылатских холмов, Поклонной горы, с площадки возе МГУ и Москва-Сити.

Экскурсии и выставки

День рождения отмечал, без преувеличения, весь город. По случаю праздника работали больше 30 фестивальных площадок. На них была развернута торговля сувенирами, открыты рестораны и кафе. Специальные программы подготовили многие организации. В том числе кинотеатры, музеи, культурные центры.

Одним из участников стал Музей транспорта Москвы. Он провел показы кинофильмов и организовал для посетителей экскурсии. Например, по зданию Северного речного вокзала - у него очень интересная история.

По традиции, ждал гостей и Музей Москвы. Экскурсии там были бесплатными, их посвятили истории российской столицы, развитию электрификации, городским окраинам и отдельным районам.

Выступление президента

Праздничное мероприятие прошло в парке «Зарядье». Оно было отмечено выступлением перед жителями президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что Москва долгие годы не застывает в своей торжественности, а живет полной жизнью и постоянно развивается.

«Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России», — сказал президент и поблагодарил москвичей и жителей города за терпение и стойкость, а также волонтеров, которые всегда оказывают помощь людям.

Глава государства добавил, что второй год День города приходится отмечать в не самых простых условиях пандемии коронавируса. Но Москва продолжает демонстрировать слаженность, эффективность, находит баланс между отдыхом и вынужденными ограничениями.