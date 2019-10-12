Открытый темнокожий гей, популярный актер и певец, скандальная медиа-персона и большой знаток фраков со шлейфом Билли Портер ведет переговоры с компанией Sony о своем участии в новом мюзикле «Золушка». Он может сыграть фею-крестную. Реакция соцсетей — феерична.

Чернокожий гей соберет Золушку на бал Подробнее

Как сообщило издание Variety, главную роль в новой музыкальной версии старой сказки сыграет певица Карла Камилла Кабейо. Переговоры с Портером в Sony комментировать отказались.

В проекте занята сценарист и режиссер, троекратная обладательница «Эмми» Кэй Кеннон. Над фильмом будут работать продюсеры Джеймс Корден и Лео Перлман.

Точные детали сюжета неизвестны. Но по данным Нollywood reporter, это будет переосмысление классической истории.

Пятидесятилетний актер Билли Портер известен более всего по сериалам «Американская история ужасов» и «Поза». Он также стал первым темнокожим геем, который удостоился премии «Эмми» за лучшую мужскую роль.

Много шума наделало его провокационное появление на церемонии вручения премии «Оскар» в этом году. Он прошел по красной дорожке в платье с кринолином от дизайнера Кристиана Сирнао, и фрачным верхом. Сопровождал актера муж Адам Портер-Смит.

Еще более запоминающимся стало его появление на ежегодном сборе средств для Metropolitan Museum of Art’s CostumeInstitute в Нью-Йорке на мероприятии «Мет Гала». В этом году оно было посвящено артефактам древности, и Портер прибыл на шоу лежа в носилках, в золотом одеянии.

Его появление было одним из самых ярких, и западные поклонники актера не смогли сдержать восторгов, когда стало известно, что ему прочат роль феи-крестной в «Золушке». Согласитесь, этот волшебник понимает толк в нарядах, и с его помощью замарашка с хрустальной туфелькой сможет очаровать любого принца.