Феечка-крестная «Золушки» — темнокожий гей Билли Портер. Российский интернет не смог понять и простить
Чернокожий гей соберет Золушку на балПодробнее
Как сообщило издание Variety, главную роль в новой музыкальной версии старой сказки сыграет певица Карла Камилла Кабейо. Переговоры с Портером в Sony комментировать отказались.
В проекте занята сценарист и режиссер, троекратная обладательница «Эмми» Кэй Кеннон. Над фильмом будут работать продюсеры Джеймс Корден и Лео Перлман.
Точные детали сюжета неизвестны. Но по данным Нollywood reporter, это будет переосмысление классической истории.
Пятидесятилетний актер Билли Портер известен более всего по сериалам «Американская история ужасов» и «Поза». Он также стал первым темнокожим геем, который удостоился премии «Эмми» за лучшую мужскую роль.
Много шума наделало его провокационное появление на церемонии вручения премии «Оскар» в этом году. Он прошел по красной дорожке в платье с кринолином от дизайнера Кристиана Сирнао, и фрачным верхом. Сопровождал актера муж Адам Портер-Смит.
Еще более запоминающимся стало его появление на ежегодном сборе средств для Metropolitan Museum of Art’s CostumeInstitute в Нью-Йорке на мероприятии «Мет Гала». В этом году оно было посвящено артефактам древности, и Портер прибыл на шоу лежа в носилках, в золотом одеянии.
Его появление было одним из самых ярких, и западные поклонники актера не смогли сдержать восторгов, когда стало известно, что ему прочат роль феи-крестной в «Золушке». Согласитесь, этот волшебник понимает толк в нарядах, и с его помощью замарашка с хрустальной туфелькой сможет очаровать любого принца.