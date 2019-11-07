Очень криповая пара наряжается монстрами и инопланетянами. Смотреть мерзко, а оторваться невозможно

Американцы Ханна Роуз Далтон и Стивен Радж Бхаскаран, известные как проект Fecal Matter, заинтересовали россиян. В соцсетях подборка с их фото становятся виральной, но пользователи даже не подозревают, что пару месяцев назад Fecal Matter были в Москве.

Возраст пары сложно оценить на глаз. Девушке 23 года, а парню — 26. Они живут во Флориде и постоянно пугают местных жителей. Как они рассказали в интервью Vogue, они не наряжаются только когда ходят в спортзал. Хотя, возможно, это и не так.

По крайней мере в душ они ходят уже «при параде».

У их профиля в Instagram более 600 тысяч подписчиков, но каждая встреча со «звездами» приводит в ужас их соседей.

Хотя, судя по всему, некоторые уже и привыкли.

Пара занимается творчеством — созданием одежды, аксессуаров и целых образов. Они признались, что жизнь изменилась для них обоих после первой встречи.

«Это был действительно первый раз, когда мы чувствовали, что можем быть самими собой. Эта связь дала нам уверенность — мы можем превратиться в тех, кем всегда хотели быть и кем себя чувствовали. У нас был откровенный разговор а-ля: „Боже мой, мы оба видим вещи совершенно одинаково!“» — рассказал Стивен Радж Бхаскаран в интервью 2sis.ru.

Ребята любят путешествовать.

В сентябре пара приезжала в Москву.

По слухам, они даже ездили в обычных городских автобусах, а на память увезли кокошник, ставший своеобразным символом после чемпионата мира по футболу.