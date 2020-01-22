ФБР не взломает россиян. Паника Дурова из-за iCloud напрасна

У вас iPhone и вам кажется, что за вами следят? Может быть, вам не кажется. Павел Дуров назал iCloud «оружием слежки» из-за того, что Apple отказался от шифрования резервных копий, которые создаются на всех девайсах производителя. Стоит ли беспокоиться россиянам, — рассказывает «360».

На протяжении долгого времени руководство Apple заявляло, что в компании максимально серьезно относятся к конфиденциальности пользовательских данных. Компания даже готовилась начать шифровать резервные копии, хранящиеся в iCloud, для большей безопасности.

Это должно было лучше защитить пользователей от хакеров, так как ключ для разблокировки зашифрованных данных был бы только у них. Это означает, что компания не смогла бы предоставлять расшифрованные пользовательские данные даже по решению суда.

Данные по запросу спецслужб

В 2018 году от этой идеи отказались — из-за претензий американских спецслужб, якобы это затруднит процесс расследования, сообщает Reuters. После громкого судебного дела 2016-го года, в котором Apple отказывались раскрывать данные подозреваемого в массовой перестрелке в Сан-Бернардино, штат Калифорния, компания больше не захотела вступать в конфронтацию с государством.

Вчера, 21 января, стало известно, что Apple окончательно отказалась от возможности шифровать пользовательские данные. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказался по этому поводу в своем канале.

«iCloud официально стал орудием для слежки. Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений (как WhatsApp) — это часть проблемы», — написал Дуров в своем Telegram.

Удобство или безопасность

Разработчик и директор компании Reactive Phone Solutions Иван Семенов рассказал «360», что для простых пользователей, тем более для российских, отсутствие шифрования информации iCloud мало что поменяет.

По его мнению, если человек не интересен спецслужбам и не нарушает законы, то риск того, что Apple передаст ваши данные третьим лицам минимален, потому что компания не раскрывает пользовательскую информацию негосударственным структурам.

Тем не менее, он отметил, что для получения доступа к данным компании нужен только AppleID человека, а это обычно просто адрес электронной почты.

То есть теперь, даже не имея доступ к самому физическому носителю, то есть телефону, например, ФБР сможет получить доступ ко всем данным, которые с завидной регулярностью сохраняются Иван Семенов

Разработчик также добавил, что россиянам вряд ли стоит опасаться ФБР из-за политики России в отношении данных.

«Apple присутстсвует в разных регионах, то есть существуют разные требования к тому, где должны храниться данные. Китай, например, решил, что все данные о китайских пользователях должны храниться на их серверах, в Китае. То же самое и в России», — объяснил Семенов.

Более того, технология резервного копирования встроена во все девайсы Apple и первоначальный небольшой объем памяти предоставляется всем бесплатно. В основном в iCloud сохраняются фотографии, переписки в iMessege и данные приложений, например WhatsApp.

Это удобно, например, когда переходишь с одного устройства на другое, можно всю информацию установить — это действительно быстро, удобно и хорошо. Или когда нужно синхронизировать устройства — начать работу на одном, а закончить на другом Иван Семенов

Также при потере устройства благодаря резервным копиям часть информации, которую человек копировал в iCloud можно восстановить. Семенов также отметил, что часто облачным хранилищем люди пользуются для того, чтобы экономить память на устройствах, так как подписка на хранилице стоит дешевле, чем карта памяти или, тем более, новое устройство с большим объемом памяти.