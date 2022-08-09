ФБР нагрянуло с обыском в поместье Трампа. Так демократы пытаются потопить оппонента

В поместье экс-президента США Дональда Трампа прошел обыск, который сотрудники ФБР вели на протяжении девяти часов. При этом самого политика в доме не было, и о грядущем мероприятии его никто не предупредил. Специалисты уверены, что произошедшее — происки оппонентов бывшего главы Штатов, которые пытаются не допустить Трампа к предвыборной гонке.

Обыск в доме Дональда Трампа

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в поместье Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа в городе Палм-Бич, штат Флорида. Агенты пробыли там девять часов. Об этом сам экс-президент сообщил Reuters. При этом самого политика в это время в доме не было. Он находился в башне Трампа в Нью-Йорке. Об обыске его никто не предупредил. Бывший глава США уже обвинил ФБР в нарушении процедур, а «радикально левых демократов» (Демократическую партию США) — в использовании правоохранительной системы в качестве оружия.

После работы и сотрудничества с соответствующими государственными органами этот необъявленный рейд в моем доме не был ни необходимым, ни уместным Дональд Трамп.

Сам политик связал обыск со своим возможным участием в грядущей предвыборной гонке. Ранее он говорил, что мысленно уже решил бороться за президентское кресло, и выразил уверенность в победе. Однако пока политик раздумывает, когда сообщить об окончательном решении — до или после осенних промежуточных выборов в конгресс. Тем временем издание The New York TImes (NYT) со ссылкой на источники написало, что ФБР находилось в доме Трампа из-за документов, которые экс-президент якобы забрал с собой после ухода из Белого дома.

Ход оппонентов перед выборами

Оппоненты Трампа — демократы — уже начали готовиться к предвыборной гонке и сейчас создают негативный образ экс-президента США. Так они намекают, что он мог красть государственные бумаги, безответственно относился к выполнению служебных обязанностей, а теперь еще и претендует на новый срок. Об этом «360» рассказал политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Какая разница, вынес ли действительно Трамп что-то из Белого дома? А если он вынес промокашку, на которой что-то было накарябано? Всегда можно сказать, что это был документ государственной важности, который Трамп пытался скрыть от общественности. Обыск связан с медийной подготовкой к грядущим выборам Владимир Брутер.

По словам Брутера, такие новости влияют на рейтинг в зависимости от общей повестки, а не от одного случая. Но в данной ситуации инфоповод — минус для положения Трампа как возможного кандидата на выборах.

«Пока эта новость еще ни на что не повлияла, но в будущем — возможно. <…> Трампу сейчас лучше не пользоваться [своими связями в ФБР], а просто ждать, когда они (демократы — прим. ред.) сами наделают ошибок», — отметил Брутер.

Схожую точку зрения высказал и американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин. По его словам, оппоненты Трампа делают все, чтобы лишить политика возможности выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах. Домрин уверен, что такой ход соперников — признак их слабости и силы экс-президента.

«Трамп не мог вынести из Белого дома ничего такого, что поставило бы на кон его политическую карьеру. Но в данном случае все средства хороши (для оппонентов Трампа — прим. ред.). <…> Ничего, кроме каких-то бумажек, они ему придумать не могут», — заключил Домрин.